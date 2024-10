Uporna inflacija spustila indekse

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američki indeksi su pali u četvrtak, budući da ekonomski podaci ukazuju na upornu inflaciju.

S&P 500 izgubio je 0,4 odsto, dok je Dow pao 179 bodova ili 0,4 odsto. Nasdaq Composite pao je 0,3 odsto.

Upravitelj portfelja u CooksonPeirceu, Luke O’Neill, rekao je da je jasno da je dan većinom vođen izvještajem o CPI-ju, prenosi SEEbiz.

“Nije veliko iznenađenje u većini pogleda, ali neki od temeljnih podataka očito su malo vrući nego što bi iko želio. Na marginama, ljudi rasprodaju dionice male i srednje kapitalizacije koje su malo osjetljivije na kurs”, rekao je O’Neil.

Wall Street je analizirao septembarski indeks potrošačkih cijena, koji je porastao 0,2 odsto na mjesečnom nivou, čime je godišnja stopa inflacije dosegla 2,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu. To je bilo iznad mjesečnog rasta od 0,1 odsto i stope od 2,3 odsto na godišnjem nivoz koju su očekivali analitičari u anketi Dow Jonesa. Broj na godišnjem nivou najniži je od februara 2021.

Nakon vrućeg CPI-ja, predsjednik Fed-a Atlante Raphael Bostic rekao je Wall Street Journalu da se slaže s stajanjem na sastanku kursa u novembru, umjesto smanjenja kako tržište želi.

“Ovo burno za mene je u smislu da bi možda trebalo da napravimo pauzu u novembru. Definitivno sam otvoren za to”, rekao je Bostic za list.

Podaci dolaze dok raste zabrinutost da bi Federalne rezerve mogle usporiti tempo budućih rezova, a uoči prvog sastanka centralne banke o politici nakon supervelikog poteza u septembru. Podaci o trgovanju terminskim ugovorima Fed fondova sugerišu 80 odsto vjerovatnoće smanjenja za četvrtinu boda, prema alatu FedWatch grupe CME.

O’Neill gleda na izbacivanje podataka od četvrtka kao na dalju podršku za smanjenje od 25 baznih bodova u novembru.

U ostalim vijestima, Universal Insurance porastao je deset odsto% nakon što je uragan Milton prošao Floridom. U međuvremenu, Pfizer je pao dva odsto nakon što je aktivistički investitor Starboard Value optužio proizvođača lijekova da prijeti parnicom protiv dvojice bivših direktora. Advanced Micro Devices pao je 1,5 odsto nakon lansiranja konkurentskog AI čipa za Nvidiju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS