Uplaćena jedna zarada radnicima Instituta

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Radnici Instituta „Simo Milošević“ u Igalu primili su danas jednu od tri zaostale plate.

Kako nezvanično saznaje Radio televizija Herceg Novi (RTHN) majska zarada isplaćena je iz sopstvenih sredstava Instituta.

Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) u četvrtak je odobrio pozajmicu u iznosu od 600 hiljada EUR koju će posredstvom Fonda zdravstvenog osiguranja uplatititi Institutu Igalo.

Izvršni direktor EPCG, Nikola Rovčanin, kazao je da su primjerci ugovora poslati direktoru Fonda zdravstva Vuku Kadiću i ministru finansija Aleksandru Damjanoviću te da će odmah nakon potpisivanja ugovora novac biti uplaćen. Od pozajmice EPCG radnicima bi trebalo da budu isplaćene dvije zarade.

Ukoliko se ova transakcija obavi biće isplaćene sve zaostale zarade ali po starom Kolektivnom ugovoru u kojem su koeficijenti znatno niži od onih koje imaju njihove kolege u javnom zdravstvenom sistemu.

I pored ovih najava, Sindikalna organizacija Instituta ne odustaje od blokade graničnih prelaza sa Hrvatskom zahtijevajući potpisivanje Kolektivnog ugovora, trajno rješavanje pitanja duga prema Jugobanci u stečaju, otkup akcija Instituta od države i prevashodno očuvanje jedinog rehabilitacionog centra u Crnoj Gori.

Nova blokada zakazana je za danas od 18 do 20 sati.

