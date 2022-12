UPCG i HGK potpisali Sporazum o saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Hrvatske gospodarske komore (HGK) potpisali su Sporazum o saradnji, sa ciljem jačanja privredno-razvojne saradnje i drugih poslovnih veza, naročito u oblasti ženskog preduzetništva.

Sporazum su potpisali predsjednik UPCG Predrag Mitrović i predsjednik HGK – Županijske komore Otočac, Joso Brajković, po punomoći predsjednika HGK-a, Luke Burilovića.

“Tim činom, ove dvije organizacije uspostavile su bilateralno partnerstvo, koje ima za cilj uspostavljanje, razvoj i jačanje privredno-razvojne saradnje i drugih poslovnih veza, naročito u oblasti ženskog preduzetništva”, navodi se u saopštenju UPCG.

Na sastanku održanom tokom dvodnevnog boravka delegacije HGK-a u Crnoj Gori, dogovorene su i konkretne aktivnosti po pitanju podrške razvoju ženskog preduzetništva, čime su dodatno precizirane odredbe sporazuma potpisanog u srijedu na svečanosti upriličenoj povodom obilježavanja 20 godina UPCG.

Najavljeno je da će obje strane potpisnice posebnu pažnju pokloniti edukativnoj platformi koja se razvija u sklopu HGK-ovog Žene i točka Hub-a, kako bi ženama preduzetnicama, postojećim i potencijalnim, bio omogućen pristup fleksibilnim programima treninga, mentorstva i zajedničkog učenja, i to već početkom naredne godine.

Zajednički zaključak učesnika sastanka je da formiranje kruga vodećih kompanija u vlasništvu žena, kao i njihovo povezivanje i međusobna saradnja, predstavljaju neke od ključnih rezultata buduće saradnje UPCG i HGK.

„Shodno sporazumu, UPCG i HGK će u narednom periodu inicirati održavanje poslovnih skupova, razmjenu poslovnih delegacija i pojedinačnih posjeta predstavnika poslovnih zajednica, te inicirati i organizovati učešće svog članstva na seminarima, radionicama, okruglim stolovima, konferencijama i poslovnim događajima, koji se održavaju u zemljama potpisnicima Sporazuma“, zaključuje se u saopštenju.

