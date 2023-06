UPC ubrzano radi na rješavanju problema sa akciznim markicama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) ubrzano radi na brzom rješavanju situacije sa nedostatkom akciznih markica za dio proizvoda, koju je izazvalo povećanje potražnje, ali i nedovoljno obezbijeđene prošlogodišnje količine potrebnih akciznih markica, saopšteno je iz UPC.

Kako se navodi u saopštenju, menadžment UPC, na čelu sa direktorom Vladimirom Bulajićem, nije kasnio u nabavci, niti projektovao količinu akciznih markica za prošlu godinu čiji dio sada nedostaje.

“Već na vrijeme i odgovorno reagovao da se značajno poveća iznos i pravovremeno sprovede postupak za nabavku akciznih markica u 2023. To najbolje potvrđuje blagovremeno potpisan ovogodišnji ugovor, na osnovu kojeg se očekuje isporuka”, rekli su iz UPC.

Oni su kazali da su zbog svega navedenog, od ugovarača posla iz Njemačke na vrijeme tražili da se isporuka akciznih markica izvrši u što kraćem roku.

“Radi se o robi – alhoholna pića zapremine veće od 0,03 litra i duvanski proizvodi namijenjeni za prodaju u SCP (oznake “for export only“)”, navodi se u saopštenju.

Iz UPC su rekli da je riječ o izuzetno komplikovanom i stogo definisanom načinu isporuke i naknadne porudžbine akciznih markica za više kategorija proizvoda.

“Dakle, nije u pitanju obična porudžbina, već se akcizne markice štampaju u većim serijama i za cjelokupnu narudžbu, a ne selektivno po trenutnoj potrebi”, kazali su iz UPC.

Oni su naveli da je za 2022. godinu ugovorena izrada i štampanje akciznih markica u iznosu od 475.300 EUR, dok je za tekuću godinu aktuelni menadžment UPC inisitirao da se taj iznos značajno poveća.

“Tako je, nakon pregovora sa Ministarstvom finansija i insistiranja direktora UPC-a Vladimira Bulajića, povećan iznos sa početno odobrenih 475.300 EUR na 1.105.000 EUR za nabavku akciznih markica u ovoj godini, odnosno za skoro dva i po puta više nego lani”, navode u saopštenju UPC.

Oni su poručili da menadžment čini sve da ova situacija bude riješena u najkraćem mogućem roku, kao i da ne dođe do značajnog uticaja na turističku sezonu, ali i da se sistemski preduprijede ovakve pojave.

Kako se dodaje, UPC ima konstantnu komunikaciju sa akciznim obveznicima, kojima zahvaljuje na razumijevanju za naše napore da ubrzo riješimo ovu situaciju.

“Dakle, UPC je u ovoj godini zbog značajnog povećanja broja izdatih akciznih markica u toku 2022. godine, te nepovoljne strukture preostalih zaliha akciznih markica po tipovima, a radi obezbjeđivanja kontinuiteta u izdavanju, blagovremeno pokrenula otvoreni postupak sa skraćenim rokom za podnošenje ponuda, za iznos skoro dva i po puta veći od prošlogodišnjeg, koji je prihvatilo Ministarstvo finansija”, kaže se u saopštenju.

Iz UPC su dodali da je u plan javnih nabavki od 30. januara 2023. godine integrisala otvoreni postupak javne nabavke koji se odnosi na izradu akciznih markica.

“Postupak je u elektronskom sistemu za javne nabavke objavljen 24. 03. 2023. godine, gdje je rok za podnošenje ponuda od Uprave prihoda i carina kao naručioca bio skraćen na 19 dana, u skladu sa članom 54 Zakona o javnim nabavkama”, kazali su iz UPC-a.

Kako se dodaje, ugovor je zaključen sa ponuđačem Leonhard Kurz Stiftung & Co KG iz Njemačke, na osnovu odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Navodi se da je ugovor za izradu akciznih markica zaključen 8. juna.

“Procijenjena vrijednost za nabavku akciznih markica iznosila je 1.105.000 EUR”, dodaje se u saopštenju.

Iz UPC su rekli da će, kako bi se izbjegle slične situacije u narednom periodu i što je najvažnije – problem sistemski riješio, predložiti resornom Ministarstvu finansija da se u narednom periodu stvore uslovi za pokretanje otvorenog postupka sa mogućnošću zaključivanja okvirnog sporazuma na dvije godine.

“Navedeni predlog bi obezbijedio sredstva od najmanje 2,3 miliona EUR, koja bi se koristila do isteka ugovornog roka, odnosno do utroška obezbijeđenih sredstava, da bi UPC akciznim obveznicima u svakom trenutku isporučila tražene količine akciznih markica, bez obzira na povećanje potražnje”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS