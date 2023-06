UPC ostala bez akciznih markica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) ostala je bez akciznih markica zbog čega je nastao problem sa carinjenjem određenih alkoholnih pića i duvana.

Vijesti pišu da ta roba čeka na granici, odnosno, ne može biti ocarinjena i puštena u promet na tržište.

Najprije nezvanične informacije Vijesti o tom slučaju, u četvrtak su listu potvrđene zvaničnim odgovorima iz UPC, kao i iz Ministarstva finansija.

“Država je ostala bez akciznih markica i već tri sedmice je problem jer roba ne može da se carini. Tržište je u haosu usred sezone jer ne može roba da izlazi iz carinskog magacina”, ispričao je izvor Vijesti.

Prema Vladinoj uredbi, štampanje akciznih markica obavlja firma s kojim se zaključi ugovor o štampanju kontrolnih i posebnih akciznih markica, nakon sprovedenog tenderskog postupka.

To je u nadležnosti UPC kojom rukovodi direktor Vladimir Bulajić, a odakle su zvanično potvrđene informacije Vijesti da fale određene akcizne markice.

Iz te institucije kazali su da je naglo povećanje potražnje akciznih markica u prethodnom mjesecu uzrokovalo trenutnu situaciju – da nema određenih akciznih markica na zalihama u traženoj količini, kao i da je do problema došlo i zbog nedovoljno obezbijeđene količine koja je projektovana i specificirana prošlogodišnjom nabavkom za koju je tender raspisan sa zakašnjenjem.

Markice, saopštili su, štampa firma Leonhard Kurz Stiftung & Co KG iz Njemačke.

“UPC ne raspolaže akciznim markicama za obilježavanje alkoholnih pića iz uvoza (oznaka U – dimenzija 90×19), od 5. juna, kao i akciznim markicama za obilježavanje duvanskih proizvoda namijenjenih za prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama (SCP), oznake for export only, od 15. juna. Rješavanje ove situacije očekujemo ovih dana, na čemu posvećeno i ubrzano radimo. Počev od narudžbine pod rednim brojem 1930 od 5. juna ne raspolažemo količinama akciznih markica za alkoholna pića iz uvoza oznake U dimenzija 90x19mm”, kazali su iz UPC.

Iz te institucije su dodali da ukupna količina naručenih akciznih markica za alkoholna pića do 22. juna je 495,68 hiljada komada, od čega je 166,52 hiljade akciznih markica za alkoholna pića iz uvoza dimenzije 90x19mm – kojih nema na zalihama i 329,16 hiljada komada akciznih markica za alkoholna pića iz uvoza dimenzije 45x19mm, kojih imaju na zalihama u količini 352,52 hiljade komada.

“Akcizne markice u porudžbama sadrže i velike i male akcizne markice, s tim da sistem ne dozvoljava selektivno izdavanje, već se mora odobriti i spakovati kompletna porudžbina po svakom zahtjevu. Takođe, od 15. Juna ne raspolažemo akciznim markicama za duvanske proizvode radi prodaje u SCP (oznake for export only), za koje za sada nijesmo imali podnesenih narudžbi”, kazali su iz UPC.

Kako su objasnili, u pitanju su alkoholna pića zapremine veće od 0,03 litra, kao i duvanski proizvodi namijenjeni za prodaju u SCP.

Vijesti su pitale koji su razlozi što su nestale akcizne markice i kada će one biti nabavljene.

“Naglo povećanje potražnje akciznih markica u prethodnom mjesecu uzrokovalo je trenutnu situaciju da nema određenih akciznih markica na zalihama u traženoj količini. Zbog toga smo preduzeli sve kako bi ugovarač ispunio dostavljanje ovih markica što je prije moguće. Do ove situacije je došlo i zbog nedovoljno obezbijeđene količine koja je projektovana i specificirana prošlogodišnjom nabavkom”, objasnili su iz UPC.

Oni su podsjetili da je prošlogodišnji tender raspisan sa zakašnjenjem, zbog kašnjenja sa usvajanjem Plana javne nabavke za prošlu godinu, za obezbijeđenu vrijednost akciznih markica koja nije bila dovoljna da se izradi potrebna količina akciznih markica.

“Tražili smo i znatno veću vrijednost za ovu nabavku u odnosu na obezbijeđenu. UPC je u tekućoj godini zbog značajnog povećanja broja izdatih akciznih markica u toku prošle godine, te nepovoljne strukture preostalih zaliha akciznih markica po tipovima, a radi obezbjeđivanja kontinuiteta u izdavanju istih, blagovremeno pokrenula otvoreni postupak sa skraćenim rokom za podnošenje ponuda, za iznos koji je značajno veći od prošlogodišnjeg, a koji je prihvatilo Ministarstvo finansija”, rekli su iz UPC.

Na pitanje da li taj problem utiče na turističku sezonu, odgovoreno je da to predstavlja trenutni izazov, čije rješavanje očekuju ubrzo i procjenjuju da ne može uticati na turističku sezonu.

“Činimo sve da ova situacija bude riješena u najkraćem roku”, rekli su iz Uprave.

Način, postupak odobravanja, štampanja i izdavanja akciznih markica regulisan je Uredbom o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama.

Iz Ministarstva finansija kazali su da ih je UPC obavijestila o aktuelnom problemu.

“Iako je postupak administriranja i nabavke predmetnih markica u nadležnosti UPC, Ministarstvo finansija će se uključiti u rješavanje nastalog problema i on će biti otklonjen u najkraćem roku”, kazali su zvanično u ovom Vladinom resoru Vijestima.

Iz UPC su rekli da je to trenutni izazov, čije rješavanje očekuju ovih dana, te procjenjuju da ne može uticati na turističku sezonu.

“Činimo sve da ova situacija bude riješena u najkraćem roku”, poručili su iz UPC.

