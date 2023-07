UPC i Guardia di Finanza produbiće saradnju Memorandumom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) i Guardia di Finanza će kroz Memorandum dodatno ojačati saradnju, kako bi se stvorio osnov za produbljivanje partnerskih odnosa.

Direktor UPC Vladimir Bulajić danas je, sa saradnicima, održao sastanak sa odlazećim komandantom trećeg Operativnog odjeljenja Generalne komande Guardia di Finanza, generalom Đuzepeom Arboreom, njegovim nasljednikom Luiđijem Vinćiguerom i pukovnikom Đampjerom Karijerijem, ekspertom Guardia di Finanza iz Ambasade Italije u Albaniji.

Bulajić i general Arbore su, kako je saopšteno iz UPC, naglasili spremnost da se saradnja između Uprave i Guardia di Finanza formalizuje kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji, čime bi se stvorio osnov za dalje jačanje i produbljivanje partnerskih odnosa.

Bulajić je saopštio da je UPC izuzetno zainteresovana za jačanje saradnje sa Guardia di Finanza, jer predstavlja uzornu instituciju, u čije se kvalitete i sam uvjerio tokom nedavne studijske posjete Glavnoj komandi Guardia di Finanza u Rimu i Luke Đoja di Tauro.

General Arbore je istakao veliko zadovoljstvo saradnjom sa UPC, navodeći da je djelokrug rada dvije institucija prilično sličan, što predstavlja osnov za unapređenje saradnje posebno u dijelu finansijskih istraga, suzbijanja krivičnih djela, prekograničnog šverca i drugih oblika kriminala.

Bulajić je naglasio da je Guardia di Finanza primjer profesionalne službe, koja u pogledu operativnih segmenata i institucionalne saradnje, sa ostalim nadležnim organima, predstavlja putokaz za našu službu u dijelu daljeg razvoja i profesionalizacije.

„Posebno je važna razmjena informacija u kontinuitetu i na dnevnom nivou. Cilj saradnje je da se pošalje snažan odgovor na velike izazove u dijelu zaštite carinskog područja i suzbijanja kriminalnih aktivnosti“, poručio je Bulajić.

