Unikatni nakit Cvijet Lovćena u Big Fashion-u

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unikatni nakit Cvijet Lovćena, u okviru projekta podrške kreativnom preduzetništvu, tokom ovog mjeseca izlaže svoje proizvode u šoping molu Big Fashion.

Projekat podrške kreativnom preduzetništvu realizuje Glavni grad Podgorica, u saradnji sa tržnim centrom Big Fashion i marketinškom agencijom Strategist.

Iz PG Biroa su kazali da je unikatni nakit Cvijet Lovćena komad primijenjene umjetnosti, koji se može uvijek nositi sa sobom.

“On simbolizuje cvijet na planini Lovćen, koji se probija između stijena i ide ka suncu, i podsjeća nas da tu ljepotu i nježnost, ali i istrajnost, koju nosimo i mi već u sebi. Ovi komadi jedinstvenog nakita izrađeni su od srebra, koje ima dugu tradiciju korišćenja u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Srebrni Cvijet Lovćena prepoznat je kao moderni eho ženske prirodnosti, elegancije, svjetlucavosti i snage.

Nakit je dizajniran i ručno rađen u Crnoj Gori.

Iz PG Biroa su podsjetili da su od početka ove godine, odnosno kroz ovogodišnji konkurs, svoje proizvode predstavili domaći brendovi – Džidža, Drvce dizajn, GuGu marame za dojenje, Duga Toys, Winner Group, Shtrikarica, The Finest from Montenegro, Glinko Crafts i J Clay Studio.

