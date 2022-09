Unaprijediti saradnju u oblasti ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Italija imaju zajednički zadatak da snaže tradicionalne i istorijski dobre odnose, a prostora za unapređenje ima, naročito u oblasti ekonomije i privrede, ocijenili su ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović i novoimenovana italijanska ambasadorka, Andreina Marsela.

Marsela je kazala da je zainteresovana za resor i oblasti koje pokriva Ministarstvo kapitalnih investicija uz poseban osvrt na oblast energetike, imajući u vidu nestabilnost tržišta i neophodnost stabilizacije energetskih potencijala.

Kako je navela, iako su bilateralni odnosi dvije zemlje na jako dobrom nivou, nijesu maksimalno iskorišćeni potencijali i mogućnosti te u tom pravcu treba zajedno djelovati u narednom periodu i dodala da jasan pravni okvir ohrabruje strane investitore da se odluče za ulaganje svog kapitala.

Ibrahimović se, u tom kontekstu, saglasio sa stavom ambasadorke naglašavajući da je nakon perioda sagledavanja i analize stanja u resoru kapitalnih investicija, jedan od prioriteta usklađivanje i unapređivanje zakonske regulative kako bi na taj način stvorili povoljan poslovni i investicioni ambijent.

On je dodao da je završetak izgradnje prve dionice auto-puta pokazao koliko je važno da razvijamo krupne kapitalne projekte, koji mogu uticati na promjene društva i ekonomije jedne zemlje.

“Naše aktivnosti su sada usmjerene na nastavak realizacije ostalih dionica, za što imamo podršku evropske zajednice i međunarodnih finansijskih institucija i za što u ovom trenutku postoji interesovanje velikih evropskih i svjetskih kompanija”, rekao je Ibrahimović.

Osim projekata iz oblasti putne infrastrukture tokom susreta bilo je riječi i o modernizaciji željezničke infrastrukture, mogućnostima Luke Bar, ali i o energetskoj situaciji na gobalnom tržištu.

U tom dijelu, Ibrahimović se posebno osvrnuo na obnovljive izvore energije, nesporne potencijale koje Crna Gora ima kada je riječ o solarnoj, hidro energiji, ali i o vjetroelektranama.

“U svijetlu alarmantne situacije u svijetu sa energentima generalno, naš fokus mora biti usmjeren na podsticanje projekata i iskorišćavanje kapaciteta obnovljivih izvora energije, stvarajući stabilan nacionalni energetski sektor”, kazao je Ibrahimović.

Osim o ekonomskim temama, sagovornici su danas razmijenili mišljenja o aktuelnim i veoma dinamičnim političkim procesima u obje zemlje, ali i društevim i političkim promjenama u regionu i Evropi.

Marsela je još jednom istakla podršku Italije na evropskom putu Crne Gore, ukazujući na neophodnost stabilizacije političkih prilika u zemlji.

Ibrahimović se zahvalio na kontinuiranoj podršci koju nam Italija pruža, dodajući da fokus predstavnika vlasti i administracije u narednom periodu mora biti na ispunjavanju neophodnih koraka na našem evropskom putu i da promjena na tom kursu ne smije biti.

