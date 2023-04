Unaprijediti poreske procedure i kreirati osnove za dalja infrastrukturna ulaganja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Efikasnija implementacija reformi i dalji koraci na unapređenju poreskih procedura, kreiranje osnova za dalja infrastrukturna ulaganja, kao i nastavak mjera fleksibilnosti na tržištu rada su neke od preporuka Savjeta stranih investitora u cilju atraktivnijeg poslovnog okruženja u Crnoj Gori.

Investitori su u novom, 12. izdanju Bijele knjige, koja je u petak predstavljena u Podgorici, ocijenili da su potrebni dalji koraci na unapređenju poreskih procedura, usljed relativno visokih stopa doprinosa, koje utiču na ukupno poresko opterećenje, dok su procedure povraćaja poreza na dodatu vrijednost (PDV) ocijenjene kao duge i nedovoljno automatizovane.

„Tu je riječ i o plaćanju prireza porezu na dohodak koji je posebna procedura koja se sprovodi 12 puta godišnje, nedostatku uvezanosti i razmjene podataka između Poreske uprave, lokalnih samouprava i fondova, kao i komplikovanom sistemu poreskih prijava i zahtjeva za obaveznim knjigama koji rezultira u značajnom vremenu utrošenom za prikupljanje podataka i informacija za popunjavanje prijava“, navodi se u Bijeloj knjizi.

Bijela knjiga je ključni dokument u kojem strani investitori ukazuju na glavne izazove sa kojima se suočavaju u poslovanju u Crnoj Gori.

Indeks lakoće poslovanja u Crnoj Gori za prošlu godinu iznosio je 6,7, na skali od jedan do deset. Indeks je 0,3 poena manji u odnosu na 2021.

Pad indeksa ilustruje, kako je saopšteno iz SSICG, određenu zabrinutost stranih investitora po pitanju investicione klime, a predstavlja i rezultat barijera koje su strani investitori prepoznali, prije svega nestabilnosti i nepredvidljivosti poslovnog ambijenta.

Preporuka stranih investitora se odnosi i na potrebu značajne modernizacije rada katastarskih i notarskih službi, posebno u dijelu poštovanja rokova u postupcima, smanjenja troškova, ali i uvođenja savremenih elektronskih sistema koji bi umnogome skratili postupke registracije.

„Potrebno je uspostavljanje softverske povezanosti notara sa katastrom nepokretnosti u cilju povećanja pravne sigurnosti što bi doprinijelo i pojednostavljenju procedure registracije nepokretnosti za krajnje korisnike“, smatraju u SSICG.

Oni su ukazali na nemogućnost predaje dokumentacije elektronskim putem, nemogućnost plaćanja taksi elektronskim putem, ali i na neophodnost poštovanja rokova utvrđenih Zakonom o državnom premjeru i katastru.

„Preporuka je i kreiranje osnova za dalja infrastrukturna ulaganja, kako u dijelu saobraćajne infrastrukture, tako i komunalne, ali i primjena politike intenzivnih mjera za dalja ulaganja u ključnim sektorima turizma i poljoprivredne proizvodnje“, navodi se u Bijeloj knjizi.

U SSICG smatraju da je potrebno nastaviti sa mjerama rasta slobode i fleksibilnosti na tržištu rada, unapređenja politike obrazovanja i zdravstva sa kreiranjem osnova za investiciona ulaganja.

„Preporuka je nastaviti sa politikom unapređenja rada administracije i podizanja efikasnosti na svim nivoima, posebno u dijelu veće konzistentnosti u implementaciji politika na lokalnom i državnom nivou“, rekli su iz SSICG.

Strani investitori su preporučili dalji razvoj crnogorske ekonomije i društva kroz digitalizaciju kao razvojnu i transformacionu politiku.

„Preporuka je i kreiranje osnove za dalju politiku javnih finansija sa posebnim osvrtom na nove investicione aktivnosti koje mogu doprinijeti stabilizaciji javnih finansija sa smanjenjem deficita i održavanja javnog duga“, navodi se u novom izdanju Bijele knjige.

Iz SSICG su rekli da se u pogledu političkih pozicija Crna Gora tradicionalno drži na nivou stabilnih zemalja sa jasnim porukama iz međunarodne zajednice da je pouzdan i politički uzoran partner, kako u dijelu NATO zajednice, tako i brzog integracionog procesa prema Evropskoj uniji.

