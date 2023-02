Ulcinj da bolje valorizuje kulturno nasljeđe u funkciji turizma

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Ulcinj nema samo prirodne resurse kao benefite, poput plaža i sunca, nego i kulturno nasljeđe koje mora više da valorizuje, ocijenjeno je na panelu o unapređenju turističke ponude tog grada.

Eksperti iz oblasti turizma, nevladinih zajednica, medija, preduzetništva i predstavnici lokalne samouprave okupili su se na dvodnevnom panelu u Ulcinju, kako bi razmjenom iskustva, mišljenja i preporuka dali doprinos unapređenju turstičke ponude, sa posebnim akcentom na valorizaciju kulturnih dobara koje Ulicnj kao grad posjeduje.

Predsjednik Skupštine Opštine (SO) Ulcinj, Adrijan Mavriq, naročito se osvrnuo na Strategiju kulturnog turizma koju grad treba da sprovede.

Sa njim je saglasan i direktor Turističke organizacije (TO) Ulcinj, Ćazim Hodžić, koji je ocijenio da je sinergija između organizacija i institucija od izuzetnog značaja, te da bi takav dokument znatno pojednostavio djelovanje.

Kako se navodi u saopštenju, iako je pandemija zadala ozbiljan udarac turizmu u Ulcinju, Mavriq smatra da stvari polako dolaze na svoje, te da se turizam vraća na velika vrata.

“Mi kao lokalna samouprava moramo da pokažemo da nemamo samo prirodne resurse kao benefite, poput plaža i sunca, nego i kulturno nasljeđe koje mi kao grad imamo 25 vjekova i moramo ga više valorizovati. Ulcinj se prepoznaje kao najstariji grad sa najdužom istorijom, a mi to nijesmo još promovisali”, naveo je Mavriq.

Panelisti su poručili i da Ministarstvo kulture pažnju treba jednako da usmjeri prema svim opštinama, konstatujući da “pare najkasnije dođu do kulture”.

Iz lokalne skupštine su najavili ohrabrujuće poruke da se radi na revitalizaciji Starog grada.

“Sigurno nije sve idealno, ali neke stvari su se promijenile na bolje. Ja sam zagovornik toga da mora da se donese plan Starog grada. Ako mi to ne donesemo onda ćemo imati nasilje koje neće biti kontrolisano, jer neće imati ko da to kontroliše”, naglasio je Mavriq.

Kada je u pitanju uloga medija u cjelokupnoj promociji, novinar Mustafa Canka smatra da nas je korona naučila da moramo imati likvidna sredstva za makar period od sedam-osam mjeseci, te da treba maksimalno iskoristiti socijalne mreže i medije kao ambsadore jedne zajednice.

Govoreći o socijalnim mrežama i digitalnom marketingu, u okviru MEDIA4CUL TOUR projekta, IT marketing ekspert, Blerim Gjeladini, kao specijalni gost predstavio je svoje istraživanje na uzorku od 166 ulcinjskih hotela. On je ocijenio da marketinška kampanja nije na zadovoljavajućem nivou.

Gjeladini je napomenuo da je korona sa sobom donijela i nove trendove u digitalnom marketingu, kojima se kao tržište moramo prilagoditi ako želimo da budemo vidljivi na tržištu.

Sa tim je saglasan i Nebojša Perović iz marketinške agencije Cremaco, koji je naveo da se turizam nekada predstavljao preko velikih agencija i da su ugostitelji, hotelijeri, preduzetnici morali da čekaju velike sajmove kako bi prezentovali ponudu.

Sada, kako je naglasio, sve je puno lakše i efektnije kroz online promocije.

Izvršni direktor Ulcinjske rivijere, Ćamil Hodžić, saopštio je da grad mora da iskoristi potencijale koje ima.

“Nama bi izuzetno značilo kada bi nas neko ko je ekspert u ovoj oblasti uputio dodatno i unaprijedio naše vještine. Tokom kovida svi smo bili na društvenim mrežama i taj trend se potom nastavio i u realnom zivotu. Ono što je bitno je da svi u glavi imamo jednu digitalnu transformaciju“, zaključio je Hodžić.

