Ukrajina dugogodišnji kredibilni partner

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima dobre bilateralne odnose sa Ukrajinom, koja je dugogodišnji kredibilni partner, ocijenjeno je na sastanku ministarke saobraćaja Maje Vukićević sa ukrajinskim ambasadorom Olehom Herasimenkom.

“Sastanak je potvrda dobrih bilateralnih odnosa Crne Gore i Ukrajine. Zahvalni smo na neizostajućoj podršci Ukrajine na evropskom putu naše države. Vi ste primjer dugogodišnjeg kredibilnog partnera i dozvolite mi da izrazim nadu da će se na teritoriji vaše države ubrzo uspostaviti mir” saopštila je Vukićević.

Sagovornici su, kako je saopšteno iz Ministarstva, razmijenili iskustva i ideje usko vezane za trenutne, otvorene projekte iz domena nadležnosti Ministarstva saobraćaja, i saglasili se da brojni planovi i aktivnosti, kojima se bavi ovaj resor, mogu biti brže ostvarivi i kroz različite modalitete sardanje sa inostranim investitorima.

Vukićević je naglasila da su partnerski odnosi, koji se realizuju mehanizmima saradnje sa stranim kompanijama ulagačima, u prvom redu oni koji se odnose na zajednički rad na infrastrukturnim projektima, iz oblasti državnih puteva, sektora željeznice i avio-saobraćaja, ali i mnogi drugi projekti ovog resora, nešto na čemu treba intenzivno raditi i u predstojećem periodu, u nadi da će se kroz veći broj konkretnih projekata snažiti domaća ekonomiju, u cilju dobrobiti svih građana.

