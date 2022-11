Ukidanje neradne nedjelje moguće samo tokom ljetnje sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikati ne odustaju od neradne nedjelje i postoji samo mogućnost njenog ukidanja tokom ljetnje turističke sezone, saopštio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata (USSCG), Srđa Keković.

On je u Jutarnjem programu TVCG kazao da se nakon trećeg sastanka partnera iz sindikata i Unije poslodavaca (UPCG) i razgovora o kolektivnom ugovoru, koji već dvije godine nijesu okončani, pojavilo tumačenje da nedjelja opet bude radna, ali da je istina da je od sindikata tražena podrška u pravcu ukidanja tokom ljetnje sezone.

“USSCG i Savez sindikata (SSCG) i dalje su na principijelnim osnovama od prije dvije godine da, ukoliko se uvede radna nedjelja tokom ljetnje i zimske sezone, ona bude plaćana uvećano, uz mogućnost korišćenja slobodnog dana tokom naredne sedmice i uz čvrsto obećanje da će institucije sistema kontrolisati poslodavce”, rekao je Keković, prenosi portal RTCG.

On je objasnio da bi se, nakon jednog test perioda od godinu, vidjelo da li su poštovana prava radnika i da li su oni zadovoljni, nakon čega bi podržali formiranje radne grupe koja bi izmijenila član zakona koji bi to regulisao.

“Mi smo se i kada je uvođena neradna nedjelja bunili za rad nedjeljom nekih objekata, kao što su apoteke, kiosci i pumpe, pa su te pumpe zloupotrijebile to pravo i postale nelojalna konkurencija trgovini. Već odavno su se stekli uslovi da se taj član 35a zakona preispita u jednom dijelu, a ponavljam neradna nedjelja neće biti ukinuta u trgovini”, poručio je Keković.

On je dodao da očekuju da se tokom ljetnje sezone testira jedan od modela koji su ponudili, gdje bi neki objekti radili i nedjeljom.

Predstavnik UPCG, Filip Lazović rekao je da neradni dan tokom sedmice sleduje svakoga i da je to pitanje regulisano Zakonom o radu i nema veze sa neradnom nedjeljom. To se, kako je dodao, tiče poslodavca kojima je ostavljeno da biraju da li im je isplativo da rade nedjeljom ili ne.

“Država se nije pokazala dovoljno moćno da ovaj dio iskontroliše, pa smo dobili rješenje o neradnoj nedjelji koja je za UPCG sporna. Uvođenje izmjene člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini je jedan kompromis i treba da pokažemo dozu razumijevanja za interese sindikata, odnosno zaposlenih, a očekujemo da i oni uvaže objetivne razloge koji se tiču toga koliko neradna nedjelja umanjuje promet, naročiti tokom ljetnje sezone”, saopštio je Lazović.

On je poručio da će to biti njihov fokus i dodao da se već se pominje uvećanje dnevnice za one koji rade nedjeljom od 80 odsto, što im je načelno prihvatljivo.

Kada je riječ o opštem kolektivnom ugovoru, Lazović se nada da će se ovog puta desiti dogovor prihvatljiv za sve, jer smatra da je to i njihova dužnost i odgovornost da se što prije dobije definisan akt.

“Svako sporno pitanje treba da rješavamo da bude plod konsenzusa. Mi ne zastupamo nikog ko želi da krši prava zaposlenih, ali tu treba država više da se uključi, jer nemoć države ne može da se rješava tako što će se sve prebaciti na poslodavca. Opšti kolektivni ugovor je produžen opet do nove godine, ali UPCG će pokazati spremnost da se stvar dovede do određenog konsenzusa što prije”, poručio je Lazović.

I Keković je saopštio da pregovori oko kolektivnog ugovora idu u dobrom pravcu.

“Naša percepcija je da postoji 95 odsto šanse da ćemo ga potpisati uskoro i to ćemo znati ovih dana, a jedan od uslova o kojima moramo da pregovaramo je taj model da se ljetnim mjesecima radi nedjeljom. Taj pravac nije ukidanje neradne nedjelje”, ponovio je Keković.

