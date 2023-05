UIP apelovala na trgovine da ne rade tokom praznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) apelovala je na sva preduzeća, koja se bave trgovinom na veliko i malo, da poštuju Zakon o unutrašnjoj trgovini kojim je propisano da se trgovina na veliko i malo ne može obavljati nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika.

“Stoga napominjemo trgovce na koje se odnosi zakon da ne rade tokom dana državnog praznika, odnosno u ponedjeljak i utorak, koji su u skladu sa odredbama ovog Zakona propisani kao neradni”, navodi se u saopštenju.

Iz UIP-a su podsjetili subjekte nadzora da će se za nepoštovanje te obaveze, pored novčanih kazni, primjenjivati i propisana upravna radnja koja podrazumijeva zatvaranje prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta za vremenski period u kojem rad nije dozvoljen navedenim zakonom.

Nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika trgovina na veliko i malo može obavljati u apotekama, specijalizovanim prodavnicama ili kioscima za prodaju hleba, pekarskih proizvoda i kolača, cvijeća, suvenira, štampe, sredstava za zaštitu bilja ili pogrebne opreme, benzinskim stanicama i prodavnicama za trgovinu na malo u okviru benzinskih stanica, pijacama, štandovima – tezgama, vitrinama i automatima izvan pijaca i pokretnim prodavnicama, kao i prodavnicama, kioscima i automatima smještenim unutar zatvorenih područja a8utobuskih i željezničkih stanica, aerodroma i luka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS