Uhapšena bivša direktorica kompanije Putevi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su bivšu izvršnu direktoricu gradskog preduzeća Putevi Podgorica, Violetu Klikovac, po nalogu specijalnog državnog tužioca, saznaju Vijesti.

Klikovac je uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, prenosi portal Vijesti.

Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja trenutno pretresaju stan osumnjičene bivše direktorice Puteva, saopšteno je nezvanično tom mediju.

Uhapšena Klikovac će tokom dana biti privedena na saslušanje u zgradu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Specijalni policijski tim, kako je saopšteno Vijestima, tokom provjere dokumentacije poslovanja Puteva došao je do dokaza koji navode na sumnju da je za vrijeme mandata Klikovac došlo do zloupotrebe službenog položaja i nenamjenskog trošenja novca sa računa gradskog preduzeća.

Klikovac je na čelo Puteva Podgorica imenovana u ljeto 2017. godine, a 24. jula 2019. godine podnijela je ostavku na tu funkciju.

