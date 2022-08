Uhapšen osumnjičeni za utaju poreza i doprinosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta, podnijeli su krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužiocu u Kotoru protiv pojedinca i preduzeća koji se sumnjiče za utaju poreza i doprinosa u iznosu od 74,32 hiljade EUR.

„Naime, to krivično djelo na teret se stavlja R.M. (38) iz Albanije, sa boravkom u Budvi i preduzeću koji je u njegovom vlasništvu“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije je saopšteno da se sumnja da je R.M. kao odgovorno lice i izvršni direktor te osumnjičene firme počinio krivično djelo na način što je kontinuirano tokom 2019. i 2020. godine, postupajući u ime i za račun te kompanije, 11 faktura ispostavljenih drugoj kompaniji, nije prikazao u računovodstvenoj evidenciji, niti ih je iskazao u poreskim prijavama, a sve, kako se sumnja, u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi.

„Na taj način je po osnovu neiskazanog izlaznog poreza na dodatu vrijednost (PDV) u iznosu od 52,02 hiljade EUR i poreza na dobit preduzeća u iznosu od 22,3 hiljade EUR, ostvario protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 74,32 hiljade EUR, na štetu budžeta Crne Gore“, dodaje se u saopštenju.

R.M. je lišen slobode na graničnom prelazu Božaj prilikom pokušaja izlaska iz Crne Gore.

