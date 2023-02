Ugovor o korišćenju Luke Budva i dalje na snazi

Budva, (MINA-BUSINESS) – Ugovor o korišćenju Luke Budva, koji je 2017. godine zaključen između Javnog preduzeća Morsko dobro i kompanije Dukley marina, nije prestao da važi, saopšteno je iz Stratex grupe.

Iz Stratex grupe, u okviru koje posluje Dukley marina, podsjetili su da je premijer Dritan Abazović nedavno kazao da se Luka Budva koristi bez koncesije, što bi, prema njegovom mišljenju, trebalo riješiti do sljedeće sjednice. On je tada naveo i da je stvar Vlade hoće li država odlučiti da luku ustupi na privremeno upravljanje Opštini Budva, dok ne riješi status koncesije.

„U međuvremenu je, na adresu ministarke ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, stiglo mišljenje zaštitnice imovinsko pravnih interesa Crne Gore, Bojane Ćirović, koja decidno ističe da Lukom Budva ne može upravljati budvanska Opština“, navodi se u saopštenju.

Iz Stratexa su kazali da ugovor o korišćenju morskog dobra traje od potpisivanja, pa sve do regulisanja odnosa između korisnika i Morskog dobra, ili završetka procedure za dodjelu koncesije.

Osim toga, predviđeno je da se ugovor može produžavati sporazumom stranaka, a što je i učinjeno zaključivanjem 14 aneksa.

“Ugovor prestaje sporazumnim raskidom stranaka ili završetkom procedure za dodjelu koncesije, međutim u konkretnom slučaju nema sporazuma stranaka o prestanku navedenog ugovora, niti dokaza da je završena procedura za dodjelu koncesije”, tvrde u Stratexu.

U mišljenju Ćirović se navodi da je evidentno da Morsko dobri nije preduzelo radnje u vezi raskida prvobitnog ugovora sa aneksima, kojim je Luka Budva data na korišćenje ER-VE Montemarina (Dukley Marina), a što je, shodno odrebama Zakona o obligacionim odnosima, nužno da bi se zasnovao novi obligacionopravni odnos sa drugim korisnikom.

Ćirović je naglasila i da privremeni ugovor o korišćenju morskog dobra, koji su Morsko dobro i Dukley Marina zaključili u junu 2017. godine, nije prestao da važi, već se to pitanje reguliše odredbama Zakona o obligacionim odnosima kojima je decidno predviđeno kada po sili zakona nastupa raskid ugovora.

Ćirović smatra da davanje saglasnosti na zaključeni Sporazum o ustupanju Luke Budva iz jula 2021. godine, između Morskog dobra i Opštine Budva, nije u skladu sa odredbama prethodno citiranih zakona, jer je i dalje na snazi raniji ugovor.

Potrebno je prethodno utvrditi da je ugovorni odnos sa Dukley Marina raskinut, nakon toga pokrenuti zakonsku procedure davanja u zakup, odnosno korišćenje.

Zastupnik Dukley marina, Dragan Prelević, kazao je da su u vezi sa tom situacijom ključne dvije činjenice.

“Prva je da je ugovor zakon među strankama. Morsko dobro je samo strana u ugovoru prema kojem Stratex Marina ima pravo na korišćenje Luke Budva do 2027. godine na osnovu nesumnjivih i priznatih ulaganja od preko 1,3 miliona EUR”, rekao je Prelević.

Prema njegovim riječima, ko tvrdi drugačije mora se obratiti sudu.

“Druga činjenica je da je Luka Budva neuslovna i nebezbjedna i da su neophodne velike investicije. Stratex već devet godina ulaže ogromne napore da osigura bezbjednost Luke Budva i insistira na ovim investicijama. U tom pravcu Stratex je pripremio složene studije i projekte koje je predao Vladi. Bez ovih investicija, Luka Budva nema budućnost ni za građane ni za turiste”, poručio je Prelević.

Stratex je, kako je zaključio, na raspolaganju Vladi i Opštini Budva kako bi se konstruktivno riješila sva pitanja u vezi sa Lukom Budva.

