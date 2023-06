Udruženje upozorava na nelogičnosti usklađivanja penzija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) nije precizirao na koji se period odnosi najnovije usklađivanje penzija, upozorili su iz Udruženja penzionera Crne Gore – Za dostojanstven život čovjeka i dodali da je izmjenama Zakona o PIO član 58 postao nesprovodiv.

Predsjednik Udruženja, Dragoljub Janković, rekao je da je, najblaže rečeno, tužno da se, prilikom usklađivanja penzija, u formi saopštenja ili konferencije za medije, ne obavijeste penzioneri kakvo je stanje u Fondu, na koji način je ukupan procenat usklađivanja utvrđen, kolika je stopa inflacije i koliko su porasle zarade, piše Pobjeda.

„Sve je moguće i na to je NVO Udruženje penzionera Crne Gore – Za život dostojan čovjeka ukazivalo više puta čelnim ljudima Fonda PIO i Savezu penzionera, ali bez uspjeha. Reklo bi se, bolje ikad nego nikad, mada nijesmo više poslije ovoga ni u to sigurni. Stoga, sada kada su i sami javno priznali propust, valjda je naredni korak da priznaju da su nam prošle godine zakinuli 15 odsto usklađivanja penzija“, kazao je Janković.

On je upozorio da je član 58 izmijenjen u decembru i da se ne može primijeniti jer predviđa kvartalno usklađivanje.

„Pri tome su utvrđena samo tri datuma kada se vrši kvartalni obračun i to 1. maja, 1. septembra i 1. januara. Koliko nam je poznato, za sada nije nekim novim aktom propisan neki drugi broj kvartala u kalendarskoj godini, a otkako je vijeka i svijeta kalendarska godina ima četiri kvartala, tako da je ovom radnjom prekršen

Zakon“, naveo je Janković.

On je dodao da, kada je riječ o promjeni odnosa prosječne penzije u odnosu na prosječnu zaradu, stvari stoje značajno drugačije.

„Prvo, prosječna penzija u odnosu na prosječnu zaradu u januaru 2021. godine iznosila je 55,38 odsto. U međuvremenu, stanje se rapidno pogoršalo, da bi u aprilu ove godine iznosila svega 47,6 odsto. Kada je riječ o najavljenom usklađivanju, ukoliko bi prosječna penzija i dostigla 405 EUR, to bi u odnosu na prosječnu neto platu u aprilu bilo svega 51,52 odsto, a u odnosu na bruto platu, koju Fond PIO neopravdano koristi za obračun povećanja, to je svega 41,4 odsto, tako da o nekom poboljšanju u korist penzionera teško da može biti riječi“, saopštio je Janković.

Pošto, kako je kazao, ne znaju za koji se model nezakonitog obračuna opredijelio Fond PIO i na koji datum, njihova računica pokazuje da ukoliko se obračun obavlja za prvi kvartal ove godine, dakle zaključno sa martom, povećanje bi prema članu 58. zakona iznosilo 5,9 odsto. Ukoliko se obračun obavlja tako da se obuhvate prva četiri mjeseca, tada bi povećanje, imajući u vidu rast potrošačkih cijena i prosječnih zarada, trebalo da iznosi 6,35 odsto.

On je dodao da je to sve bez propuštenih 2,9 odsto iz prošle godine.

„U prilog apsurdnosti takvog zakona govori i činjenica da se obračunski period zaključuje 31. marta, a povećanje isplaćuje 20. juna. Dakle, radi se o skoro puna dva mjeseca u kojima će inflacija svakako „pojesti“ dio povećanja, tako da sa ovom odbitnom stavkom skoro da nema govora o realnom povećanju penzija“, rekao je Janković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS