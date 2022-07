Ubrzo tender za projektovanje druge dionice auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tender za projekovanje druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice, a kasnije od Andrijevice do Boljara, biće vrlo brzo raspisan, saopštio je predstavnik Monteputa, Andrej Mihailović.

“Mi se svi nadamo da će to biti brzo završeno. Teren je i dalje težak, ali je lakši od ovoga. Ovo je prioritetna dionica i najteža na ovom našem dijelu auto-puta”, kazao je Mihailović, prenosi portal RTCG.

Mihailović je dodao da je izgradnja prve dionice auto-puta bio veliki izazov i za projektante i za izvođače.

“Objekat je grandiozan. Penje se od 60 do 1,16 hiljada metara nadmorske visine na Mateševu. To je trebalo savladati. Trebalo je uraditi sve mostove, postaviti svu signalizaciju”, rekao je Mihailović.

On je istakao da je put spreman za upotrebu i upozorio građane da poštuju propise.

Svečano otvaranje prve dionice autoputa Bar-Boljare, od Smokovca do Mateševa, biće upriličeno večeras od 20 sati na naplatnom mjestu Pelev brijeg.

Prvih sedam dana vožnja prvom dionicom je besplatno.

