UBCG u Globalnoj sedmici novca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje banaka Crne Gore (UBCG) i ove godine, u okviru Evrospke sedmice novca, ima pojačane aktivnosti kroz predavanja koja će održati po školama i fakultetima podržavajući finansijsku edukaciju djece i mladih.

Iz UBCG su rekli da je globalna nedjelja novca godišnja planetarna proslava, koju je pokrenuo Child&Youth Finance international (CYFI), sa lokalnim i regionalnim događajima i aktivnostima koje imaju za cilj da inspirišu djecu i mlade da uče o novcu, štednji, stvaranju sredstava za život, zapošljavanju i postajanju preduzetnicima.

„Ovogodišnja Evropska sedmica novca traje od danas do nedjelje, kako bi se finansijskim obrazovanjem unaprijedio nivo finansijske pismenosti i omogućilo djeci, mladima i građanima sticanje finansijske kompetencije, nužne u svakodnevnom privatnom i poslovnom životu“, navodi se u saopštenju.

Iz godine u godinu aktivnosti se tematski usklađuju s aktuelnim okolnostima svjetske ekonomije.

„Moto ovogodišnjih aktivnosti je Planiraj svoj novac, zasadi svoju budućnost i fokusiran je na održivost i podizanje svijesti pojedinca u kontekstu finansijskog ponašanja prema okolini i društvu“, kazali su iz UBCG.

U UBCG su naveli da, generalno gledano, obrazovanje djece i mladih o njihovim socijalnim i ekonomskim pravima i obavezama je ključno za stvaranje generacije sposobnih odraslih ljudi koji mogu da donose mudre odluke za svoju budućnost.

„Važno je za djecu i mlade da grade pametne navike štednje od ranog djetinjstva kako bi kultivisali ključne vještine upravljanja novcem za kasnije u život“, navodi se u saopštenju.

Iz UBCG su ocijenili da razvijanje vještina za život ili dobijanje preduzetničke obuke podržava djecu i mlade da odgovorno razmišljaju o svojoj budućnosti, karijeri, da razvijaju svoje sklonosti i usavršavaju se u oblastima koje vole, a koje će im omogućiti kvalitetan život ili razvoj svoje karijere.

