UBCG i Fintech odbora ICT klastera Cortex potpisali Memorandum o saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Fintech odbora ICT klastera Cortex i Udruženje banaka Crne Gore (UBCG) danas su potpisali Memorandum o saradnji.

Memorandum je, kako se navodi u zajedničkom saopštenju, potpisan u cilju zajedničkog učešća i doprinosa na polju razvoja Fintech oblasti u Crnoj Gori, implementacije PSD2 i PSD3, organizacije zajedničkih sastanaka i događaja, razmjene znanja i iskustava iz IT i bankarskog domena i zajedničkog reagovanja i doprinosa u fintech segmentu.

“Jedan od ključnih ciljeva ICT klastera Cortex je digitalna transformacija i pametna specijalizacije Crne Gore, te u tom pravcu kao jednan od ključnih partnera je upravo UBCG, kako bi zajedničkim snagama unaprijedili poslovanje u oblasti finansijskih inovacija u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Ovim Memorandumom ozvaničava se ujedinjenje saradnje ključnih stakeholdera kojom se ističe spremnost za saradnju na polju finansijskih inovacija koje su od ključnog značaja za prepoznavanje Crne Gore kao interesantne zemlje za Fintech rješenja.

Generalni sekretar UBCG, Bratislav Pejaković, koji je potpisao Memorandum, kazao je da su sa zadovoljstvom danas, kao Udruženje banaka, potpisali Memorandum sa ICT Cortex klasterom za informacione tehnologije, inovacije, edukaciju, dizajn i tehnološki razvoj koji okuplja renomirane ICT kompanije i zajednice u Crnoj Gori.

“Sa članovima ovog klastera banke, kao i samo Udruženje banaka u Crnoj Gori već sarađuju na više projekata, a na ovaj način želimo da saradnja bude još kvalitetnija i vidljivija”, rekao je Pejaković.

On je naveo da je od velikog značaja da promovišu domaću pamet, preduzetnički duh, nove poslovne mogućnosti, zajedno definišu i kreiraju rješenja za konkretne potrebe i time ukažu na sinergetski kvalitetan efekat čime se doprinosi digitalnoj transformaciji na nacionalnom nivou.

Predsjednik Fintech odbora ICT klastera Cortex, Miloš Milošević, kazao je povodom potpisivanja Memoranduma da je open banking ključna komponenta modernog finansijskog sektora, omogućavajući bolju transparentnost, veću konkurentnost i pristupačnije usluge za korisnike.

“Banke danas ne nude samo finansijske usluge, već posjeduju softverska rješenja koja su temelj za dalje inovacije, što znači da banke bez IT, a ni IT bez banaka, ne idu jedno bez drugog”, rekao je Milošević.

On je naveo da će kroz Fintech odbor klastera Cortex, a zajedno sa UBCG, nastaviti da aktivno prate izmjene regulativa, kao i da aktivno učestvuju u procesu finansijskih inovacija, osiguravajući da njihova industrija ostane na čelu tehnološkog napretka, a Crna Gora pozicionira na Fintech radaru regiona.

”Sinergijsko djelovanje IT kompanija i banaka dokaz je zrelosti crnogorskog tržišta za prevazilaženje barijera u poslovanju, a u cilju što boljeg doprinosa daljoj digitalizaciji bankarskih usluga kroz sinergijska Fintech rješenja u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS