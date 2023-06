U željeznički sistem potrebna stalna i velika ulaganja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U željeznički sistem su potrebna stalna i velika ulaganja, kao i praćenje tehnoloških inovacija i zelene agende, saopštila je državna sekretarka Ministarstva kapitalnih investicija Dajana Perković.

Ona je kazala da su upravo završeni projekti sanacije 24 mosta na barskoj pruzi, dok su u toku završni radovi na sanaciji četiri tunela i rekonstrukciji i adaptaciji stanične zgrade u Bijelom Polju.

“Ova Vlada je prepoznala značaj urgentnog ulaganja u željeznicu i u ovoj godini povećana su značajno sredstva za tekuće održavanje pruga i obavezu javnog prevoza putnika. U posljednjih 17 godina uloženo je više od 190 miliona EUR u infrastrukturne projekte na željeznici i preko 35 miliona EUR u vozna sredstva. Više od 92 odsto mreže pruga se napaja električnom energijom, čime smo pokazali ekološku posvećenost. Generalni remonti pruga su završeni na više od 50 odsto cijele mreže i svakodnevno pregovaramo za dalje radove” saopštila je Perković.

Delegacija Ministarstva, na čelu sa Perković, direktorom Direktorata za željeznicu Momčilom Jelićem, načelnicom Tanjom Dašić i direktorom Uprave za željeznicu Denisom Lukačem, prisustvovala je proslavi jubileja 115 godina postojanja crnogorskih željeznica.

Perković je, kako je saopšteno iz Ministarstva, kazala da je Crna Gora danas sa ponosom proslavila 115 godina od nastanka željezničkog saobraćaja.

“Od svog nastanka, željeznički saobraćaj je igrao ključnu ulogu u povezivanju gradova, regija i ljudi u Crnoj Gori. Kroz decenije, željezniča je postala nezaobilazan dio infrastrukture koji je omogućio brz i efikasan prevoz putnika i robe. Danas željeznica ostaje važan stub našeg transportnog sistema, omogućavaju povezivanje unutar zemlje, ali i sa susjednim i udaljenim destinacijama”, rekla je Perković.

Sastanak je otvorio predsjednik Odbora direktora Montecarga, Miroslav Brajović, koji je izrazio zadovoljstvo povodom organizovanja zajedničkog sastanka željezničkog sektora Crne Gore, Srbije i Republike Srpske, a povodom jubileja – 115 godina željeznice u Crnoj Gori.

„Ovdje su se okupili predstavnici Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, dok nažalost predstavnici Bosne i Hercegovine nijesu bili u prilici da prisustvuju zbog ranije preuzetih obaveza. Potrudićemo se da naredne godine sve organizujemo na mnogo većem nivou, nebitno u kojoj državi. Bitno je da predstavnici nekada jedinstvene željeznice budu zajedno za istim stolom“, rekao je Brajović.

Jelić je kazao da vjeruje da je zajednička saradnja ključna za dalji napredak željezničkog sektora u Crnoj Gori, ali i čitavom regionu.

Kroz redovne sastanke i otvorenu komunikaciju, kako je naveo, resorno Ministarstvo će biti u mogućnosti da pruži podršku i predloži rješenja za aktuelne izazove sa kojima se suočavaju državne kompanije.

Lukač je istakao da se raduje saradnji koju u budućem period treba pospiješiti i ojačati.

Kroz jačanje saradnje između Ministarstva kapitalnih investicija, Uprave za željeznicu i ostalih relevantnih aktera, može se, kako je ocijenio, ostvariti napredak u održavanju i unapređenju željezničke infrastrukture u Crnoj Gori.

Izvršna direktorica Željezničke infrastrukture (ŽICG), Marina Bošković, je istakla da je ovakav sastanak dokaz da željeznica spaja i povezuje ljude.

Ona se osvrnula na predstojeće otvaranje zajedničke pogranične željezničke stanice Srbije i Crne Gore u Bijelom Polju, istakavši da je na početku mandata prisustvovala sastanku Transportne zajednice gdje joj je jedan od kolega rekao da ne postoje loši projekti i da je ključno pokrenuti sve projekte, koji će se u hodu ispravljati da bi se što prije realizovali.

Podstaknuta ovim savjetom, a uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija, ŽICG je stavila u pogon sve planirane projekte, pa tako za tri do pet godina možemo očekivati njihovu realizaciju.

„Jedan od najznačajnijih projekata svakako je izgradnja zajedničke pogranične željezničke stanice Srbije i Crne Gore u Bijelom Polju koja će omogućiti kraće vrijeme putovanja, uprostiti propratne procedure, te unaprijediti i ubrzati prevoz robe i putnika, što je u zajedničkom interesu obje države“, istakla je Bošković.

Predsjednik Odbora direktora Željezničkog prevoza (ŽPCG), Marko Bertanjoli, istakao je zadovoljstvo povodom organizovanja ovakvog zajedničkog sastanka u čast lijepog jubileja.

On je kazao da je izuzetno važno to što su imali priliku da sa kolegama iz Srbija voza održe jedan veoma konstruktivan sastanak u vezi sa predstojećom turističkom sezonom.

Generalni direktor Železnica Srbije, Goran Adžić, poželio je srećan jubilej u želji da željezničke kompanije u Crnoj Gori dugo traju i nastave da ostvaruju dobre rezultate.

Direktor Direkcije za železnice Srbije, Lazar Mosurović, poželio je snagu i hrabrost u budućem daljem radu na razvoju, ističući da su već učinjeni značajni pomaci na unapređenju željezničkog sektora Crne Gore na svim nivoima.

Takođe je istakao da ga posebno raduje predstojeće otvaranje buduće zajedničke željezničke stanice u Bijelom Polju.

Predstavnici Srbija voza, Zoran Puzović i Đorđe Prokić, uvjereni su u nastavak i produbljivanje već izuzetno dobre saradnje, ističući da su sa ŽPCG dogovorili bitne detalje u vezi sa predstojećom turističkom sezonom.

Oni su predstavili investicije realizovane u koordinaciji sa Ministarstvom i Vladom Srbije, a za obezbjeđivanje kušet i spavaćih kola za međunarodne vozove na relaciji Bar – Beograd – Bar.

Posebno su istakli želju i nadu da ovaj voz postane simbol povezivanja Crne Gore i Srbije.

Predstavnici kompanije Srbija Cargo i Infrastrukture železnice Srbije čestitali su jubilej i istakli da su vidljivi pomaci vezani za rekonstrukciju barske pruge.

Takođe su naveli da imaju izuzetnu saradnju sa preduzećem Montecargo po pitanju brojnih projekata.

Predstavnice Željeznica Republike Srpske, Gordana Ilinčić i Iris Brnić, čestitale su jubilej i izrazile posebno zadovoljstvo što prisustvuju sastanku, ističući da preko Transportne zajednice imaju odličnu saradnju sa željeznicama regiona koja će se, nadaju se, nakon ovog sastanka dodatno unaprijediti.

O istorijatu željeznice Crne Gore govorila je izvršna direktorica ŽPCG, Ilinka Pavićević. Ona je ovom prilikom podsjetila na prvu željezničku prugu uzanog kolosijeka Bar – Virpazar, zatim na prugu iz pravca Trebinja i Bileća, prugu Nikšić – Titograd, sve do pruge Beograd – Bar, takozvane „pruge snova“ koja je puštena u saobraćaj 28. maja 1976.

