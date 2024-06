U Ulcinju trenutno oko 8,43 hiljade gostiju

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – U Ulcinju trenutno boravi oko 8,43 hiljade registrovanih gostiju, saopštio je direktor ulcinjske Turističke organizacije (TO), Ćazim Hodžić i dodao da veći hoteli u tom gradu bilježe odličnu posjećenost, a da su početkom sezone najbrojniji bili gosti sa Kosova.

“Tu su naravno i gosti iz Srbije, kojih je oko 20 odsto od ukupnog broja, pet odsto je Njemaca, sedam odsto gostiju iz Bosne i Hercegovine, a četiri odsto iz Poljske. Možemo reći da u Ulcinju i dalje dominira region”, rekao je Hodžić Media birou.

On smatra da, sudeći po podacima iz perioda predsezone i pozitivnim rezultatimau junu, Ulcinj očekuje dobra ljetnja turistička sezona.

Hodžić je kazao da se Ulcinj dosta proširio u posljednje vrijeme, te da su u velikom broju primjetni strani investitori.

“Primjetan je veliki broj naših dosadašnjih turista, koji su sada vlasnici nekretnina na prostoru Opštine Ulcinj. Mi kao organizacija sproveli smo niz aktivnosti i manifestacija. Ulcinj su posjetili turoperatori, medijske kuće, kao i agencije iz regiona i turoperatori iz Njemačke”, naveo je Hodžić.

On smatra da je Ulcinj interesantan turistima zbog veličine plaža i prirodnih ljepota.

“Svaki gost u Ulcinju može naći nešto zanimljivo. Od skoro imamo registrovano seosko domaćinstvo i intezivno radimo na obilježavanju pješačkih staza i formiranju hajking kluba. Ljetnja scena počinje u julu, kao i Oldtajmer fest. Brojne kulturne i zabavne manifestacije planirali smo za septembar, u cilju produženja ljetnje tuističke sezone”, naveo je Hodžić.

On je poručio da su za promociju grada u velikoj mjeri zaslužni i privrednici, koji kroz aktivnosti koje organizuju, poput sportova na vodi koje se održavaju na Velikoj plaži, doprinose boljoj turističkoj ponudi.

Hodžić je saopštio da u Ulcinju ima devet info punktova.

„Prošle godine smo pokrenuli aplikaciju RB 90 preko koje online svaki stanodavac može da prijavi svoje goste, što je svakako olakšalo ovu procedure. Jako smo zadovoljni, jer je broj korisnika sve veći”, rekao je Hodžić.

