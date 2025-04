U Tivtu manje gostiju u odnosu na prošlu godinu

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu trenutno boravi 2,3 hiljade gostiju, 11 odsto manje nego u istom prošlogodišnjem periodu, pokazali su podaci Turističke organizacije grada.

Od ukupnog broja gostiju, čak 2,28 hiljada su stranci, dok je domaćih 21, što je rast od 19 odsto u poređenju sa 2019. godinom, prenosi Radio Tivat.

Hotelski smještaj bilježi posjetu od 368 gostiju, od čega su 347 strani državljani. U poređenju sa prošlom godinom, broj gostiju u hotelima bilježi pad od 44 odsto.

Privatni smještaj izabralo je 1,93 hiljade turista, što je na istom nivou kao i prethodne godine, ali i povećanje u odnosu na 2019. od 31 odsto.

U strukturi gostiju i dalje prednjače turisti iz Rusije, a slijede ih gosti iz Srbije, Turske i Azerbejdžana. U manjem broju prisutni su i posjetioci iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Velike Britanije, Ukrajine, Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država.

