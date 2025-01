U Tivtu boravi 1,62 hiljade gostiju

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu je, prema podacima Turističke organizacije, zabilježena posjeta od 1,62 hiljade turista.

Od ukupnog broja 27 dolazaka pripada domaćim turistima, a čak 1,59 hiljada stranim gostima, prenosi Radio Tivat.

Hoteli su zabilježili 101 dolazak, što je smanjenje od 22 odsto u odnosu na 2023. godinu, ali i dalje zadržavaju solidan rast od 86 odsto u poređenju s 2019. godinom.

Najveći doprinos turističkom prometu dolazi iz privatnog smještaja, koji je ostvario čak 1,52 hiljada dolazaka gostiju, i to isključivo stranih. Ovo predstavlja značajan porast od 20 odsto u odnosu na 2023. godinu i čak 159 odsto u odnosu na 2019. godinu.

U strukturi gostiju prednjače gosti iz Rusije sa učešćem od 32,04 odsto u ukupnom broju turista, slijede gosti sa tržišta Srbije, Turske, Bosne i Hercegovine, Azerbejdžana i Ukrajine.

U manjem procentu zabilježena je i posjeta gostiju iz Velike Britanije, Kosova, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Hrvatske.

