U Tivtu boravi 1,38 hiljada gostiju

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu trenutno boravi 1,38 hiljada turista, prema podacima Turističke organizacije te lokalne samouprave.

Iako je u poređenju sa prošlom godinom zabilježen pad posjećenosti od 11 odsto, ukupan broj gostiju je porastao značajnih 83 odsto u odnosu na isti period 2019. godine, prenosi Radio Tivat.

U hotelima boravi 113 gostiju, od kojih je 11 domaćih, dok su 102 strana posjetioci.

Najveći broj gostiju bilježi privatni smještaj, gdje boravi 1,27 hiljada posjetilaca. Među njima su samo dva domaća gosta, dok je broj stranih turista 1,27 hiljada. U poređenju sa prošlom godinom, zabilježen je pad od osam odsto u tom segmentu.

Tivat i dalje zauzima poziciju atraktivne destinacije, posebno za strane turiste. Najbrojniji gosti dolaze iz Rusije, čime zauzimaju 33 odsto u ukupnom broju turista. Prate ih posjetioci iz Srbije, Turske, Bosne i Hercegovine (BiH) i Azerbejdžana. Takođe, u manjem procentu, gosti dolaze sa tržišta Ukrajine, Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Kosova i Velike Britanije.

