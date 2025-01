U Tivtu 1,31 hiljada gostiju

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu trenutno, prema analizi statističkih podataka, boravi 1,31 hiljada gostiju, odnosno 11 odsto manje nego u istom periodu prošle godine, saopštili su iz Turističke organizacije.

U hotelima je zabilježen boravak 72 gosta, od čega devet domaćih. Indeks noćenja za prošlu godinu u odnosu na 2023. godinu iznosi 33, dok je u poređenju sa 2019. godinom 92, prenosi Radio Tivat.

Posjeta gostiju je najzastupljenija u privatnom smještaju, gdje je boravilo 1,24 hiljade turista. Domaćih gostiju bilo je dvoje, dok su ostalo stranci.

Podaci ukazuju na značajan doprinos stranih gostiju, posebno u sektoru privatnog smeštaja, dok kampovi i odmarališta bilježe stagnaciju u zimskom periodu.

U strukturi gostiju u Tivtu i dalje prednjače turisti iz Rusije sa 32,74 odsto, a slijede posjetioci iz Srbije sa 19,32 odsto, te Turci sa 9,94 odsto.

Na tivatskoj rivijeri evidentiran je manji procenat gostiju iz Bosne i Hercegovine, Azerbejdžana, Ukrajine, Velike Britanije, Hrvatske, Kosova i Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

