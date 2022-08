U srijedu protestno okupljanje bivših radnika Vektra Boke

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik nevladine organizacije (NVO) Udruženje radnika Vektra Boke, Đorđe Rajak, najavio je za srijedu veče protestni skup, te blokadu saobraćaja na magistralnom putu Herceg Novi-Kotor.

Blokada puta, kako je rekao, vid je radikalizacije protesta radnika, koji će se u srijedu u 20 sati okupiti na platou motela Dubrava, prenosi portal RTCG.

Protestni skup radnika i građana organizuje se u znak nepoštovanja zakona i zakonskih normi zbog neisplaćenih obaveza po osnovu socijalnog programa.

“Samim tim izvršen je zločin nad 240 porodica, gdje se moze reći i sumnjati da je svaka vlada, a posebno prva, koja je 30 godina bila na čelu države, upravo možda glavni krivac, posebno Poreska uprava, Tužilaštvo i Privredni sud”, rekao je Rajak.

