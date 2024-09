U Službenom listu obavljene izmjene seta poreskih propisa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Službenom listu Crne Gore objavljene su izmjene i dopune seta poreskih propisa, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

Riječ je o izmjenama i dopunama zakona o radu, kao i o porezu na dohodak fizičkih lica i dobit pravnih lica, koje je parlament usvojio 6. septembra.

U Službenom listu objavljene su i izmjene Naredbe o načinu uplate javnih prihoda.

Kako je saopšteno iz PU, izmjene i dopune zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i dobit pravnih lica, stupaju na snagu 1. januara naredne godine.

Izmjene i dopune Zakona o radu su već stupile na snagu, osim odredbe koja se tiče povećanja minimalne zarade na 600 EUR odnosno 800 EUR, koja će se primjenjivati od 1. oktobra ove godine.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje izmjene i dopune zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), o akcizama i o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Svi navedeni zakonski akti, između ostalih, predloženi su u okviru plana sprovođenja Fiskalne strategije i programa Evropa sad 2.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS