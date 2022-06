U Rudniku uglja izvršena probna destilacija ljekovitog bilja

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – U Rudniku uglja je danas, u sklopu aktivnosti Službe za agrotehničku i biološku rekultivaciju zemljišta, izvršena probna destilacija ljekovite biljke timijan, dok će za desetak dana isti proces biti realizovan i za ljekovitu biljku miloduh, a potom i lavandu.

Iz Rudnika uglja je saopšteno da je firma Solar mont Gradiška obavila montažu destilatora koji je izgrađen po najsavremenijim standardima od materijala inoks, kapaciteta 500 litara.

„Proces destilacije i obuku za upotrebu destilatora obavio je magistar farmacije Slaboljub Tasić, dok je pregled biljaka na terenu i obuku ljudi koji će realizovati prvu žetvu realizovao profesor Aleksandar Leposavić sa Instituta za voćarstvo Čačak“, navodi se u saopštenju.

Dobijeni finalni proizvod, odnosno eterično ulje, biće poslano na detaljno hemijsko ispitivanje na osnovu koga će se utvrditi kvalitet i kvantitet ove proizvodnje.

„Interesantno, riječ je o prvoj destilaciji ovog tipa u našoj Opštini, gdje se realizuje destilacija sirove mase ljekovitog bilja“, dodaje se u saopštenju.

Izvršni direktor kompanije, Milan Lekić, rekao je da je proces rekultivacije zemljišta zakonska obaveza kompanije i da se, za razliku od prethodnih godina, kada se sijala isključivo travno-djetelinska smješa, ovoga puta Rudnik uglja odlučio na formiranje plantaža ljekovitog bilja.

„Agrotehnička i biološka rekultivacija koju trenutno sprovodimo je, mogu slobodno da kažem, pionirski poduhvat na koji smo, kao kompanija, izuzetno ponosni. Istina, tokom 1980-ih godina vršeni su određeni eksperimentalni zasadi ljekovitog bilja i određenih žitarica na rekultivisanim površinama u Borovici i Potrlici, ali sa daleko manjim kapacitetima i očekivanjima“, rekao je Lekić.

On je naveo da je danas Rudnik uglja, vođen idejom o postepenoj diversifikaciji djelatnosti i, ne želeći da se prepusti stihiji vremena i određenim negativnim trendovima po tu kompaniju, odlučio da, kroz mnoge projekte, dočeka spremnim.

„Podsjetiću javnost da smo kao kompanija, upravo vođeni tim ciljevima, napravili odlučne iskorake prema Vladi po pitanju otvaranja fabrike za proizvodnju cementa“, naveo je Lekić.

Plantaže ljekovitog bilja su, isto tako, kako je kazao, dio jednog šireg projekta u koji su ušli, a koji ima za cilj nova radna mjesta i postepenu diversifikaciju djelatnosti.

„U tom pravcu smo formirali i Službu za agrotehničku i biološku rekultivaciju, napravili eksperimentalne zasade ljekovitog bilja, ojačali profesionalne kapacitete, nabavili neophodnu mehanizaciju – od koje posebno izdvajamo nabavku traktora čuvenog proizvođača McCormick, jačine 300 ks. Riječ je o jedinstvenom primjerku u Crnoj Gori i jednoj od najsavremenijih mašina koja posjeduje najsavremeniju opremu i mnoge neophodne priključke“, objasnio je Lekić.

On je kazao da je njihova namjera da nakon sprovedene naučne analize i potvrde o ispunjenim standardima dobijenih proizvoda, dodatno šire i jačaju kapacitete proizvodnje, kao i da je ubijeđen da će u tome uspjeti.

„Takođe, želio bih da napomenem da smo na našim površinama zasijali i određene biljne kulture poput krompira, graška, pasulja, koje ćemo plasirati na tržište, dok ćemo određeni dio pokloniti Narodnoj kuhinji, Crvenom krstu i ostalim humanitarnim organizacijama”, poručio je Lekić.

On je istakao da, u međuvremenu, Rudnik uglja bilježi odlične rezultate na proizvodnji uglja i otkrivke, plasira ugalj na druga tržišta i vodi računa o misiji društveno-odgovornog poslovanja.

