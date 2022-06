U Portonovi stiže 100 egzotičnih automobila

Kumbor, (MINA-BUSINESS) – Jedan od vodećih svjetskih, međunarodnih automobilskih događaja, OneLife Rally, dolazi u Portonovi 1. jula, nakon posjete deset evropskih zemalja i pređenih 2,8 hiljada kilometara.

U Portonovom, partneru relija za Crnu Goru, okupiće se 100 unikatno dizajniranih superautomobila i njihovih vlasnika iz 30 zemalja.

“To je jedinstvena prilika za sve ljubitelje automobila koji žele da se približe, slikaju pored, a čak i sjednu u neke od najegzotičnijih i najskupljih automobila na svijetu”, navodi se u saopštenju.

OneLife Rally je jedini rally slobodnim stilom na svijetu. Predstavljajući specijalno dizajnirane superautomobile, OneLife Rally nije događaj samo za ljubitelje automobila, već za sve koji cijene vrhunski kvalitet i neprikosnoven dizajn.

Iz Portonovog su rekli da taj događaj privlači najuspješnije ljude iz raznih industrija, pa tako predstavlja i sjajnu priliku da se sakupi novac i donira u dobrotvorne svrhe.

Vozači i učesnici svake godine doniraju novac za djecu, a ove godine, prikupljena sredstva doniraće se dječijim domovima Mladost iz Bijele, Maestral iz Splita i Malči Beličeve iz Slovenije. Uspostavlja se takođe OneLife Rally fondacija.

Posjetioci ovogodišnjeg OneLife Rally-a moći će da vide automobile poput Ferarija, Lamborginija, Poršea, Bentlija i Maseratija.

Portonovi će tako imati priliku da ugosti i zapažene goste iz svijeta biznisa i automobilske industrije, kao što su Endru Tejt, Vitalij Zdorovecki, Karl Runefelt i Ilija Ravlić.

Događaj su podržale brojne međunarodne korporacije, a partneri izdanja ove godine su OmegaPro i Betwinner. OneLife Rally je katalizator transformacija u ljudima, kompanijama, ali i unutar cijele regije. Njihova vizija je da nadograde sliku Balkana kao sigurne, dinamične regije koja raste i u kojoj se događaju jedinstvena životna iskustva. Organizatori vole da kažu: Balkan is the new cool.

Direktor OneLife Rally-ja, Nik Papič, kazao je da je filozofija mjesto gdje sve počinje.

“Sve male ideje mogu prerasti u prijeko potrebnu promjenu i kasnije postati novi standard. Ka tome je OneLife Rally Family usmjeren i to mu je cilj,” kazao je Papič.

On je rekao da je vožnja za njih filozofija, kao i da se ne takmiče niti voze zbog brzine, već samo vole automobile, istraživanje novih mjesta, putovanja i uživanje u onome što svaki grad nudi.

“Želja nam je promijeniti način razmišljanja i osuđivanja ko šta posjeduje. Vjerujemo da ko ima više, može napraviti više dobrih stvari. Super automobili ne znače samo brzinu i prestiž, takođe su simbol jedinstva”, rekao je Papič.

Izvršni direktor Portonovog, Rashad Aliyev, smatra da nije slučajno da OneLife Rally dolazi baš u Portonovi.

„Naš rizort je mjesto koje okuplja ljude koji cijene vrhunski dizajn i kvalitet, zbog čega ne sumnjam da će ova manifestacija privući i domaće, ali i regionalne goste sa istančanim ukusom. Ovo je još jedan dodatak našem već bogato isplaniranom kalendaru događaja, a mi smo više nego srećni da ponudimo nešto jedinstveno na crnogorskom primorju”, naveo je Aliyev.

OneLife Rally će se održati unutar Portonovog, 1. jula sa početkom u 15 sati.

