U Petnjici nezaposlenost 73 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najveća stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori je u opštini Petnjica i iznosi 73,48 odsto, dok je najniža u Kotoru 1,79 odsto, pokazali su podaci iz polugodišnjeg izvještaja o radu Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) koji se odnose na kraj juna.

Prema tim podacima u Petnjici ima ukupno 1,3 hiljade radno aktivnih stanovnika, od čega je zaposleno 345, dok je skoro tri puta više ili 956 na evidenciji nezaposlenih, pišu Vijesti.

Kotor ima 9,57 hiljada radno sposobnih stanovnika, od čega je zaposleno 9,4 hiljade, a na birou je svega 171 Kotoranin.

U čak pet opština stopa nezaposlenosti je preko 50 odsto, odnosno više je nezaposlenih nego zaposlenih stanovnika.

Nakon Petnjice, najveću stopu nezaposlenih ima Gusinje 67,78 odsto, gdje radi 317 građana, a nezaposlenih je 667. Stopa nezaposlenosti u Andrijevici je 56,71 odsto, gdje radi 600 građana, dok je na birou 786 nezaposlenih.

U Plavu je nezaposlenost 55,21 odsto, odnosno radi 1,5 hiljada građana, dok posao čeka njih 1,87 hljada. U Rožajama stopa nezaposlenosti iznosi 54,32 odsto, tako da posao u toj opštini čeka 4,53 hiljade nezaposlenih, dok 3,81 hiljadu radi.

Od pet opština sa najvećim stopama nezaposlenosti, četiri su sa bošnjačkom većinom. U proteklih 18 godina Bošnjačka stranka je 16 godina bila dio vladajuće koalicije.

Značajna stopa nezaposlenosti postoji i u opštini Berane, gdje iznosi 40,74 odsto. U tom gradu ima 5,69 hiljada zaposleni i 3,9 hiljada nezaposlenih.

U opštinama sa visokim stopama nezaposlenosti, postoji i visoki procenat onih koji imaju potvrdu da su osobe sa invaliditetom, zbog čega imaju uvećanu redovnu mjesečnu naknadu. Oni nemaju obavezu da se javljaju birou rada za posao, niti mogu biti izbrisani sa evidencije i izgubiti pravo na naknadu.

Tako u opštini Berane od 3,9 hiljada nezaposlenih, njih 53 odsto su registrovani kao lica sa invaliditetom. U Andrijevici osobe sa invaliditetom čine 54 odsto od ukupnog broja nezaposlenih, u Petnjici 48 odsto, u Rožajama 41 odsto, Plavu i Mojkovcu po 27 odsto.

Državni prosjek stope nezaposlenosti na kraju juna je 11,56 odsto, dok u većini opština na sjeveru ona iznosi preko 20 odsto. U većini gradova na primorju ta stopa je ispod pet odsto.

Stopa nezaposlenosti u Bijelom Polju iznosi 26,54 odsto, u Kolašinu je 30,24 odsto, u Mojkovcu 34,58 odsto, u Pljevljima 22,22 odsto, a u Plužinama 24,08 odsto. Stopu nezaposlenosti ispod 20 odsto na sjeveru imaju Šavnik 19,4 odsto i Žabljak sa 14,48 odsto.

Na primorju, nakon Kotora, najnižu stopu nezaposlenosti ima Herceg Novi gdje iznosi dva odsto. Taj grad ima 15 hiljada zaposlenih, a na evidenciji nezaposlenih je svega 307 osoba.

Budva sa 579 nezaposlenih i 27 hiljada zaposlenih, ima stopu nezaposlenosti od 2,08 odsto. Tivat ima 9,2 hiljade zaposlenih i 201 nezaposlenog, pa je stopa nezaposlenosti 2,14 odsto.

U Baru je stopa nezaposlenosti 5,49 odsto, odnosno u tom gradu ima 18,6 hiljada zaposlenih i 1,08 hiljada nezaposlenih. Najveću stopu nezaposlenosti na primorju ima Ulcinj 9,27 odsto, gdje se na evidenciji nezaposlenih nalazi 751 osoba, dok 7,3 hiljade ima posao.

U centralnoj regiji najnižu stopu nezaposlenosti ima Podgorica, 4,63 odsto. To znači da u glavnom gradu radi 112 hiljada osoba, dok ih je na birou registrovano 5,45 hiljada.

Od ukupnog broja zaposlenih u junu na nivou cijele države od 265 hiljada, u glavnom gradu radno mjesto ima njih 42,2 odsto. Dok od ukupnog broja nezaposlenih od 34,7 hiljada 15,5 odsto živi u glavnom gradu.

Nakon Podgorice, najnižu stopu nezaposlenosti u ovoj regiji ima Danilovgrad sa 12,22 odsto. Ta opština ima skoro pet hiljada zaposlenih i 692 nezaposlenih.

Nekada najveći crnogorski industrijski grad Nikšić sada ima stopu nezaposlenosti od 15,17 odsto, odnosno ima 18,4 hiljade radnika i 3,3 hiljade nezaposlenih.

Stopa nezaposlenosti u prijestonici Cetinje iznosi 17,09 odsto, što znači da ima 4,1 hiljadu radnika i 847 nezaposlenih.

Najmlađa opština Zeta ima stopu nezaposlenosti od 16,2 odsto, jer u njoj radi skoro tri hiljade radnika, a ima 566 nezaposlenih.

Najveću stopu nezaposlenih u centralnoj egiji imaju Tuzi, 24,44 odsto. Ta opština ima 821 nezaposlenog i dvije i po hiljade zaposlenih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS