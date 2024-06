U petak meetup o digitalnom marketingu

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – IPC Tehnopolis organizovaće u petak je Meetup: Digitalni marketing – praktična iskustva, u prostorijama CODE hub-a u Nikšiću.

Meetup će, kako su najavili, početi u 18 sati.

„Događaj je namijenjen onima koji imaju mali biznis i žele da saznaju kako digitalni marketing može da unaprijedi njihovo poslovanje, kako i svima koji žele da prošire svoje znanje o ovoj oblasti“, rekli su iz Tehnopolisa.

Dugogodišnja edukatorka i konsultantkinja u oblasti digitalnog marketinga, Anđela Đokić, podijeliće sa učesnicima praktične primjere i strategije koji će im pomoći da na pravi način iskoristite potencijal društvenih mreža za razvoj poslovanja.

Iz Tehnopolisa su saopštili da se svi koji žele da prisustvuju događaju mogu registrovati na link https://bit.ly/3VfV1hq.

MeetUp se organizuje u okviru projekta Beyond koji kofinansira Evropska unija kroz IPA Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2021-2027.

