U NP Durmitor uživalo preko 130 hiljada turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni park Durmitor bilježi uspješnu turističku sezonu, a od početka godine ovaj nacionalni park posjetilo je oko 50 odsto više turista nego u istom periodu prošle godine.

U parku je boravilo oko 130 hiljada posjetilaca, što je u procentima u odnosu na rekordnu 2019. oko deset odsto više.

Direktor tog zaštićenog područja, Pero Popović, kazao je da su već u predsezoni znali da će ova sezona biti izuzetna, prenosi agencija CGNews.

“Interesovanje za boravak u nacionalnom parku je veliko, kako stranih posjetilaca, tako i domaćih. NP Durmitor posjećuju turisti iz zapadne Evrope, Njemci, Holanđani, Belgijanci, Česi, Poljaci, Rusi i Kinezi. Tradicionalno iz regiona imamo goste iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije“, rekao je Popović.

On je dodao da posjetioci najčešće dolaze na Crno jezero, most na rijeci Tari, ali i da je ove godine primijetno da dosta njih ide u planine i da je osvajanje durmitorskih vrhova nezaboravan doživljaj. Turisti nerijetko biraju kružnu turu Durmitorski prsten koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, jer se vrhovi ovog planinskog masiva nižu kao na dlanu.

I rafting rijekom Tarom godinama unazad prepoznatljiva je ponuda aktivnog odmora, koja privlači sve veći broj turista.

Vlasnik jedne od agencija koje organizuju rafting na rijeci Tari, Dane Novosel, kazao je da je sezona počela dosta rano – u maju, jun je zbog kiše bio malo lošiji, dok je u julu interesovanje za rafting bilo baš dobro što očekuju da će biti i u avgustu.

“Od gostiju 99 odsto su stranci, Francuzi, Belgijanci, Holanđani i Njemci. Najveći broj se odlučuje za kraću turu, ali svi su oduševljeni i idu nazad u svoje domovine sa lijepim utiscima“, rekao je Novosel.

Turisti na Crnom jezeru oduševljeni su pejzažima i ljepotama ovog nacionalnog parka. Neki od njih u Crnoj Gori su prvi put i već sa sigurnošću mogu reći da će se u našu zemlju ponovo vratiti.

Iz NP Durmitor ističu da je prije odlaska u prirodu, a posebno u osvanje vrhova, potrebno da se posjetioci informišu o stanju na terenu, zahtjevnosti ture, kao i da budu adekvantno odjeveni i opremljeni za bezbjedan boravak na planini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS