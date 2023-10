U novembru ročište o putu za Petijeviće

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ročište u Privrednom sudu povodom tužbe koju je firma Univerzal Monte pokrenula protiv države zbog puta Meljine-Petijevići, odgođeno je za novembar kako bi se obje strane upoznale sa nalazom građevinskog vještaka.

Ugovor sa kompanijom, iza koje stoji srbijanski biznismen Vuk Hamović, koja je 2008. izgradila put Meljine-Petijevići po aranžmanu na osnovu kog je trebalo da ga koristi 20 godina i preda Opštini Herceg Novi, sporazumno je 7. maja 2021. godine raskinula Vlada premijera Zdravka Krivokapića, nakon čega je putarina na toj dionici prestala da se naplaćuje, pišu Vijesti.

Vlada je tada zadužila Ministarstvo finansija da u budžetu za narednu godinu predvidi četiri miliona EUR za isplatu obeštećenja Univerzal Monteu. Umjesto toga, na posljednjoj sjednici Krivokapićeve Vlade 20. aprila prošle godine, donijet je zaključak da se taj novac isplati iz budžetske rezerve.

Tu obavezu Vlada Dritana Abazovića nije izvršila, već je dokumentaciju u vezi sa tim poslom proslijedila Specijalnom državnom tužilaštvu.

