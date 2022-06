U Luku Bar uplovio kruzer Mein Schiff 5

Podgorica, Bar, (MINA-BUSINESS) – U Luku Bar uplovio je kruzer Mein Schiff 5 kompanije Tui Cruises, kojim je u Crnu Goru stiglo oko 2,5 hiljada njemačkih turista.

Turisti su imali priliku da obiđu znamenitosti Bara, ali i druge atraktivne lokacije u Crnoj Gori, prenosi Mediabiro.

Direktor agencije Allegra Montenegro Port and Yaht, Mihailo Vukić, kazao je da ta agencija već duži vremenski period radi na promociji Crne Gore, Bara i Kotora.

„Brod Mein Schiff danas je prvi put stigao u Bar, sa 2,5 hiljada njemačkih turista, koji obilaze ne samo Bar, već i cijelu Crnu Goru”, rekao je Vukić.

On smatra da je značajno što Crna Gora ima i tu lokaciju za uplovljavanje kruzera, čime postaje sve važnija tačka na mapi kruzing industrije.

“Poznato je da putnici na kruzerima troše puno novca, a osim obilaska Bara, danas je organizovano 30 autobusa koji su tim putnicima omogućili da obiđu i druge gradove u našoj zemlji“, naveo je Vukić.

On je poručio da Allegra intenzvino radi na dovođenju novih brodova kada je riječ o Baru, kao i novih kompanija u Kotor, a tu su aktivnosti i novog predstavništva u Sloveniji.

„Mi ćemo se kao agencija truditi da još više kruzera dolazi u Bar i Kotor i vjerujemo da ćemo imati uspjeha u tome, jer iz kompanije Tui ističu da su izuzetno zadovoljni. Njihov brod će dolaziti još pet puta ove godine, a najavljeni su dolasci i za narednu godinu“, istakao je Vukić.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, kazao je da im predstavlja veliko zadovoljstvo što imaju priliku da ugoste predstavnike kompanije koja ponovo pokreće biznis u Luci Bar.

Kako je naveo, dolaskom kruzera i velikog broja turista u Bar potvrđuje se da su potencijali grada u toj oblasti turizma sjajni, kao i činjenica da Bar i te kako ima šta da ponudi u dijelu aktivnosti koji se realizuju van samog broda.

“Turisti su danas bili u prilici da biraju između više od šest ekskurzija, što svjedoči o tome da je Bar kao destinacija izuzetno aktraktivna za kruzing kompanije“, rekao je Raičević.

On je poručio da će nastaviti sa intenzivnim radom, u nadi da će ovo biti godina oporavka, a da će u narednim moći da govore čak i o boljim rezultatima u odnosu na one koji su ostvareni u rekordnoj 2019.

Kapetan broda Ioannis Anastasiou kazao je da mu je veliko zadovoljstvo što je danas prvi put uplovio brodom Mein Schiff u Bar.

„Brod je sagrađen 21. juna 2016. godine i uskoro ćemo slaviti šestu godišnjicu. On ima kapacitet za smještaj 2.574 putnika i još hiljadu članova posade“, naveo je Anastasiou.

Sara Jovićević iz Turističke organizacije (TO) Bara kazala je da je zadovoljna dolaskom tog kruzera, odnosno otvaranjem kruzing sezone u Baru.

Kruzing, kako je navela, doprinosi svim turističkim poslenicima.

Jovićević je rekla da je TO Bar pripremila info punktove i štandove sa propagandnim materijalom za turiste koji dolaze sa kruzera, a tu su i mape grada i štandovi za degustaciju tradicionalnih proizvoda.

„Pretendujemo da budemo destinacija u kojoj će uplovljavati sve više kruzera i veoma smo zadovoljni što imamo agenciju kao što je Allegra, jer je ona i port agent koji nam dovodi kruzere“, kazala je Jovićević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS