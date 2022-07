U Kotoru otvoren Digitalni inovacioni hub

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Digitalni inovacioni hub (DIH), zamišljen kao zajednički radni prostor za digitalne nomade, lokalne preduzetnike i predstavnike nevladinih organizacija, otvoren je u Kotoru.

Prostor je opremljen savremenom IT tehnikom i kancelarijskim namještajem i potpuno je besplatan za korišćenje naredne dvije godine.

Digitalni inovacioni hub nastao je u okviru EU projekta pod nazivom Razvoj digitalnih inovacijskih centara, koji Opština Kotor implementira sa partnerima iz Gradiške, Daruvara i Lipika kroz program prekogranične saradnje Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Kompletan projekat vrijedan je 1,5 miliona EUR. Opštini Kotor pripalo je 164 hiljada EUR, od čega su 82 hiljade uložene u DIH.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, kazala je da otvaranje DIH-a predstavlja odličan primjer konkretnog pozitivnog uticaja koji evropske integracije i EU fondovi imaju u Crnoj Gori i regionu.

„Projekat je dio šire strategije EU za stvaranje dobro međusobno povezanog sistema inovacija, ulaganjem u ljude, njihove vještine i znanja, kao i pomaganjem u izgradnji nove infrastrukture za inovacije. Digitalna transformacija takođe je ključni prioritet Ekonomskog i investicionog plana EU za Zapadni Balkan“, navela je Popa.

Ona je dodala da će EU nastaviti da podržava slične aktivnosti u narednom periodu i najavila da će u okviru INTERREG i programa prekogranične saradnje, ove i sljedeće godine biti dostupne nove grant šeme.

„Novi fondovi EU biće dostupni i inovativnim preduzetnicima u drugoj polovini ove godine. Pokrenućemo dvije grant šeme za podršku malim i srednjim preduzećima, jednu za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije, dok će druga obezbijediti sredstva za žene i mlade preduzetnike“, poručila je Popa i pozvala privrednike da se prijave.

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić kazao je da je DIH primjer na koji način lokalna zajednica može da privuče sredstva, omogući sebi benefite i unaprijedi poslovnu atmosferu.

„Kotor danas ima tačku gdje će se skupljati i odakle će, nadam se, poticati nove ideje. Ovaj prostor treba da služi za razmjenu ideja i pronalaženje inovativnih rješenja za start up zajednicu i lokalni biznis. Nadam se da je ovo jedan od koraka da postanemo najprivlačnije mjesto za digitalne nomade“, saopštio je Jokić.

Koordinatorka Kancelarije za Međunarodne projekte u Opštini Kotor, Nađa Miranović, kazala je da će u narednom periodu u DIH-u organizovati različite besplatne obuke iz oblasti preduzetništva i inovacija.

„DIH u potpunosti otvara vrata za dinamičan, kreativan i moderan rad, prije svega mlađih generacija i pruža sjajne mogućnosti, ali ovaj prostor može u potpunosti da oživi samo ukoliko svi mi budemo aktivni djelovali u tom pravcu“, rekla je Miranović.

