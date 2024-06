Kotor, (MINA-BUSINESS) – U Luku Kotor uplovljava kruzer MSC Lirica sa 2,35 hiljada putnika.

Kruzer dugačak 274 metara uploviće u kotorsku Luku iz Venecije, prenosi Radio Kotor.

Kruzer će na vezu ostati do 20 sati i 30 minuta, kad je planirano da ispolovi za grčku luku Mikonos.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS