Kotor, (MINA-BUSINESS) – U Kotoru boravi 638 gostiju, od kojih 595 u privatnom smještaju, saopšteno je iz lokalne Turističke organizacije (TO).

Prema podacima, 39 gostiju boravi u hotelskom smještaju, a četiri u hostelima, prenosi Radio Kotor.

Gosti iz Rusije, Turske, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Bosne i Hercegovine (BiH) najbrojniji su u privatnom smještaju, a u hotelima iz Turske i Kine.

“U toku protekle sedmice, Kotor je obišlo 820 izletnika. Najbrojnije su bile grupe iz Turske, Singapura, Grčke i SAD”, naveli su iz Stručne službe TO Kotor.

U okviru manifestacije Kotor Winter Fest, danas će na gradskoj rivi nastupiti DJ Bustin Dziber i Jelena i Isidora, dok je sjutra nastup Assa Voce i grupe Cambi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS