U kotorsku luku do 1. oktobra uplovila 383 kruzera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Od početka godine do 1. oktobra u kotorsku luku uplovilo je 383 kruzera sa 474,22 hiljade putnika, dok je gradsku marinu posjetilo 911 jahti sa 3,17 hiljada putnika, saopšteno je iz Luke Kotor.

PR kompanije Maja Danilović rekla je Radiju Kotor da oktobar ostaje i dalje aktivan kada su u pitanju dolasci brodova, a već u novembru se očekuje pad broja uplovljavanja.

Ona je podsjetila da je nakon rekonstrukcije, koja je završena u julu prošle godine, Luka Kotor povećala broj vezova i poboljšala uslove boravka u marini, prenosi Radio Kotor.

“Pored komunalnih vezova namijenjenih za stanovništvo, kapacitet komercijalnih vezova je oko 120, zavisno od veličine plovila koja borave u marini”, kazala je Danilović.

Projekat rekonstrukcije marine podrazumijevao je i rekonstrukciju pontona u parku Slobode namijenjenih za plovila koja obavljaju privrednu aktivnost.

Danilović je navela da je potpisan aneks ugovora o koncesiji koji, između ostalog, predviđa ukidanje sidrišta broj 1 od 1. novembra ove godine.

“To podrazumijeva istu dinamiku prijema kruzera, uz izmjene lokacije na druga sidrišta i glavni vez na obali”, precizirala je Danilović.

Ona je dodala da je vršilac dužnosti izvršnog direktora kompanije Ljubomir Radović, tokom septembra boravio u Malagi na poziv MedCruise organizacije, a povodom Sea Trade Med-a, gdje je imao priliku da se susretne sa predstavnicima većine kompanija koje imaju dolaske u Kotor.

“Akcenat u tim razgovorima stavljen je na okolnosti ukidanja sidrišta i promjene u operativnosti za potvrđene rezervacije za narednu godinu i dalje, kao i predstavljanje investicionih aktivnosti planiranih za naredni period”, navela je Danilović.

Prema njenim riječima, te aktivnosti sadržane su u idejnim i glavnim projektima koje Luka Kotor trenutno radi.

“Prvenstveno se odnosi na projekat adaptacije operativne obale sa izgradnjom pilona za prihvat mega kruzera, parternog uređenja sa sadržajima koji dodatno podižu kvalitet usluge”, zaključila je Danilović.

