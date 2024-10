U kotorskom zalivu danas četiri broda

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U kotorskom zalivu danas su četiri broda sa ukupno 5,48 hiljada putnika.

Kako su saopštili iz Luke Kotor, iz Dubrovnika je sa 912 putnika uplovio Viking Star. U 15 sati isplovljava za luku Krf.

Na vezu je Aidablu sa 2,27 hiljada putnika. Brod, koji je uplovio iz Zadra, isplovljava u 22 sata za luku Dubrovnik, prenosi Radio Kotor.

Sa Visa u Kotor uplovio je brod La Belle De L’Adriatique koji je sa 161 putnikom bio na poziciji sidra 3. Isplovio je u 13 sati i 30 minuta za luku Dubrovnik.

Na brodu Celebrity Constellation je 2,14 hiljada putnika. Uplovio iz Splita, a na poziciji je sidra 2. U 17 sati će isploviti za luku Ravena.

