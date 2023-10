U kotorskom zalivu četiri broda

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U kotorskom zalivu danas su četiri broda, sa 3,98 hiljada putnika i 2,13 hiljada članova posade.

Iz Luke Kotor su saopštili da je 294 metara dug kruzer MSC Lirica uplovio jutros sa 2,1 hiljadom putnika i 745 članova posade.

Na sidrištu dva ostaće do 18 sati, kada isplovljava za grčku luku Krf, prenosi Radio Kotor.

Iz Dubrovnika je jutros uplovio i Resilent Lady, sa 1,52 hiljade putnika i 1,16 hiljada članova posade. Planirano je da u 19 sati isplovi za Krf.

Jutros je iz italijanske luke Saranda uplovio 58 metara dug brod Arethusa, sa 45 putnika i 21 članom posade. Na vezu ostaje do 16 sati i 30 minuta, kada isplovljava za Dubrovnik.

Wind Surf, sa 215 putnika i 209 članova posade, uplovio je iz italijanske luke Giardini Naxos. Isplovljava za Dubrovnik u 22 sata.

