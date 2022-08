U julu značajan rast naplate akcize na duvanske proizvode

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U julu ove godine ostvarena je bruto naplata prihoda od 175,93 miliona EUR, saopštili su iz Uprave prihoda i carina (UPC) dodajući da je zabilježen značajan rast naplate akcize na duvanske proizvode, u odnosu na isti period prošle godine.

Iz UPC su kazali da kontinuirano unaprjeđjuju i implementiraju mjere koje se odnose na jedinstvenu primjenu poreskih i carinskih propisa, u cilju povećanja efikasnosti naplate prihoda.

Oni su kazali da je u julu nastavljen dobar trend naplate prihoda, dodjući da je to, između ostalog, rezultat posvećenog rada svih službi UPC, blagovremenog sprovođenja mjera naplate, inspekcijskog nadzora, kao i kontinuirane edukacije poreskih obveznika u cilju poštovanja poreskih propisa.

“U julu ove godine ostvarena je bruto naplata prihoda od 175,93 miliona EUR što je za devet miliona EUR više ili 5,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine”, rekli su iz UPC.

Oni su naveli da, prema strukturi naplaćenih prihoda, dominira naplata poreza na dodatu vrijednost, koja je ostvarena u iznosu od 89,19 miliona EUR, što je za 15 miliona eura ili 21,1 odsto više nego u julu prošle godine.

Kako su kazali, bruto prihodi od akciza u julu iznosili su 23,47 miliona EUR što je za 13 odsto manje u odnosu na jul prošle godine.

“Imajući u vidu odluku o smanjenju akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja za 50 odsto, naplata akciza na mineralna ulja i njihove derivate iznosila je 9,37 miliona EUR i niža je za 43 odsto u odnosu na jul prethodne godine”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je u julu ove godine zabilježen značajan rast kod naplate akcize na duvanske proizvode, kada je naplaćeno 9,98 miliona EUR što je u odnosu isti period prošle godine više za 47 odsto.

Iz UPC su rekli da naplata doprinosa za taj period iznosi 37.83 miliona EUR što je za jedan odsto više od naplate u prošloj godini, uprkos izmjeni poreskih propisa koji su na snazi od početka godine.

“Naplata na promet nepokretnosti iznosila je 1,86 miliona EUR sto je za 36 odsto više u odnosu na prošlu godinu”, naveli su iz UPC.

Oni su kazali da su, od 28. maja do 31. jula, poreski inspektori u primorskim opštinama izvršili 2.611 provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika i utvrdili nepravilnosti kod 313 poreskih obveznika.

Iz UPC su kazali da su po tom osnovu izdata 424 prekršajna naloga, sa ukupno izrečenim novčanim kaznama od 1,36 miliona EUR.

“Zaduženje po osnovu novčanih kazni iznosi 993.269 EUR, a naplata po osnovu novčanih kazni iznosi 746.826 EUR (naplaćeno oko 75,19 odsto) i odnosi se na poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili izrečene kazne u roku od osam dana (umanjene za jednu trećinu shodno Zakonu o prekršajima)”, rekli su iz UPC.

Oni su naveli da je, u postupku inspekcijskog nadzora, od kažnjenih poreskih obveznika naplaćen poreski dug od 95,7 hiljada EUR.

Kako su saopštili, zabrana obavljanja djelatnost je izrečena kod 56 poreskih obveznika.

