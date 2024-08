U julu nastavljen trend rasta naplate

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska uprava (PU) je za sedam mjeseci ove godine naplatila 952 miliona EUR bruto prihoda, što je 172,6 miliona ili 22 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz PU su kazali da je plan naplate za period od januara do kraja jula premašen 114,5 miliona EUR ili 14 odsto.

„Po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV) naplaćeno je 243 miliona, što je 44,5 miliona više u odnosu na uporedni period i 12 miliona iznad plana za ovu godinu“, precizirali su iz PU.

Naplata poreza na dobit pravnih lica iznosila je 198 miliona EUR i premašila je prošlogodišnju za 61,4 miliona EUR. Rast je ostvaren i u odnosu na plan i to 34 odsto.

„Naplata doprinosa iznosila je 331,8 miliona EUR i veća je od naplate za prošlu godinu 33 miliona EUR ili 11 odsto. Naplata je veća 19 miliona EUR od planirane za ovu godinu“, navodi se u saopštenju.

Iz PU su kazali da je u julu bruto naplata prihoda iznosila 134,4 miliona EUR, što je 24,9 miliona ili 23 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosno 16,6 miliona ili 14 odsto više u odnosu na plan prihoda za jul.

“PU nastoji da u mjesecima ljetnje turističke sezone ostvari što veće budžetske prihode kroz aktivnosti usmjerene na povećanju stepena dobrovoljnosti u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza i intenzivirani inspekcijski nadzor”, zaključuje se u saopštenju.

