Mitrović: Uspješna ljetnja sezona za kompaniju One

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ljetnja sezona u Crnoj Gori iz ugla kompanije One izuzetno je uspješna, saopštio je njen izvršni direktor, Branko Mitrović i dodao da je u piku sezone tokom jednog dana čak 150 hiljada turista odabralo uslugu roaminga u toj mreži.

“Uspješnost sezone naše kompanije najbolje ilustruje podatak da je u piku sezone tokom jednog dana čak 150 hiljada turista odabralo uslugu roaminga u One mreži, što je 19 odsto više u odnosu na prošlu, a čak 25 odsto više u odnosu na rekordnu 2019”, kazao je Mitrović u intervjuu agenciji Mina-business.

To, kako je naveo, jasno ukazuje da je pouzdana mreža prvi faktor koji opredjeljuje korisnike pri izboru operatora, kao i da su predstavljajući novi brend, poslali prave poruke koje su stigle ne samo do njihovih korisnika, već i velikog broja ljudi koji su odabrali Crnu Goru za svoju destinaciju ovog ljeta.

“Ovo je prva sezona u koju smo zakoračili kao novi brend, predstavivši javnosti atraktivnu turističku ponudu, koju su, sudeći po brojkama, prepoznali i prihvatili kako brojni turisti iz regiona, tako i iz zemalja Evropske unije”, saopštio je Mitrović.

On je naveo i da rezultati u njihovom pripejd segmentu pokazuju da su sa novim brendom na pravom putu.

“Broj novih korisnika u predsezoni značajno je porastao u odnosu na prošlu godinu, u maju čak devet odsto, dok u piku sezone bilježimo neznatan pad koji je i očekivan budući da gosti iz regiona, kojih je tracionalno najviše u Crnoj Gori, zbog modela Roming kao kod kuće nemaju više potrebu za pripejd karticama”, objasnio je Mitrović.

Prema njegovim riječima, ti sjajni rezultati samo potvrđuju da je novi brend, koji su predstavili ovog proljeća, već prepoznat ne samo u zemlji, već širom regiona.

“Sumirajući rezultate u telekomunikacionoj industriji, radujemo se da oni predstavljaju snažan indikator oporavka ukupne crnogorske privrede nakon dvije teške pandemijske godine”, dodao je Mitrović.

On je, na pitanje može li na osnovu podataka kompanije kazati kakva je struktura gostiju koja je posjetila našu zemlju, odgovorio da primjećuju

promjenu kada je riječ o strukturi posjetilaca koji koriste roming u One mreži.

“Polovina gostiju dolazi iz zemalja Zapadnog Balkana, ali se značajno povećao broj turista iz zemalja Evropske unije dostigavši procenat od gotovo 40 odsto. Ovaj rast je posljedica veće dostupnosti Crne Gore kao avio destinacije, naročito u kontekstu pandemijske realnosti u protekle dvije godine kada to nije bio slučaj”, rekao je Mitrović.

To je, kako je precizirao, još jedan dokaz da intenzivniji avio saobraćaj, kao i uvođenje novih direktnih letova mora biti među prioritetima turističkog razvoja zemlje.

“Zbog modela Roming kao kod kuće, koji podrazumijeva istovjetne uslove kao u matičnoj mreži, a koji je u julu prošle godine stupio na snagu, došlo je do višestrukog porasta korišćenja roaming servisa, čak do deset puta više u odnosu na period prije regulacije. Imajući u vidu činjenicu da gosti iz zemalja Zapadnog Balkana ne plaćaju visoke cijene za roming, ovi rezultati za nas su zapravo izuzetno ohrabrujući, jer nam pokazuju i da se broj pripejd korisnika sa drugih tržišta značajno povećao”, naveo je Mitrović.

Kada je riječ o pripejd korisnicima, podaci govore o blagim pomjeranjima.

“Raduje nas da su gosti iz Njemačke značajno prisutniji među One korisnicima, skočivši ove godine sa šestog na četvrto mjesto u odnosu na prošlu. Činjenica da smo avio linijama povezani sa čak pet njemačkih gradova svakako se odrazila na povećan broj turista iz ove zemlje”, kazao je Mitrović.

On je, odgovarajući na pitanje na koji način se na strukturu odražava rat u Ukrajini i kako ovoga ljeta izgleda ta slika ako se govori o inače tradicionalnim turistima iz te zemlje i Rusije, kazao da, nažalost, osim najgorih posljedica rata na područuju Evrope, a to su ljudske žrtve i patnje, danas svjedočimo i brojnim negativnim efektima u cijelom svijetu u gotovo svim segmentima života.

“Nesumnjivo se ovaj rat odrazio i na telekomunikacionu industriju i u Crnoj Gori. Pa tako je ove godine broj naših korisnika iz Rusije ostao na istom nivou, dok je značajno opao broj korisnika koji dolaze iz Ukrajine”, dodao je Mitrović.

On je, govoreći o načinu na koji telko operatori mogu doprinijeti razvoju turističke ponude Crne Gore, kazao da u kompaniji One duboko vjeruju da je ne samo izbor, već i obaveza velikih privrednih subjekata da svojim djelovanjem doprinose društvu.

“Jedan od važnih zadataka cijele zajednice je pozicioniranje našeg turizma i promocija ljepota ove zemlje”, ocijenio je Mitrović.

On smatra da su upravo to učinili kroz atraktivnu ponudu. U susret ljetu i željno iščekivanim odmorima, One je ove godine pripemio nove pakete za pripejd i postpejd korisnike, koji su u potpunosti prilagođeni potrebama turista, onima koji imaju mogućnost rada na daljinu, kao i svim korisnicima koji žele da nesmetano surfuju internetom i uživaju u prednostima One mreže.

“Naš doprinos ljetnjoj sezoni ogleda se i u tome što smo za turiste kreirali posebnu ponudu i učinili je lako dostupnom na mjestima poput aerodroma, u blizini graničnih prelaza i turističkih objekata. Pored toga omogućili smo da gosti koji su ovoga ljeta odabrali Crnu Goru dopune svoj račun na preko 1,2 hiljade prodajnih mjesta širom zemlje, ali i da to učine online, koristeći bankovne kartice. Ovakva vrsta ponude naravno postoji i u drugim turističkim zemljama”, rekao je Mitrović.

Prema njegovim riječima, u regionalnim okvirima, sveobuhvatan način na koji je One razvila svoju, predstavlja razlog da zaista budu zadovoljni, ali i vjetar u leđa da postignuto dalje unapređuju, doprinoseći u isto vrijeme sveukupnoj turističkoj ponudi zemlje.

“Osim toga, još jednom smo pokazali koliko smo posvećeni zajednici, svjesni toga da se svako pregnuće u tom smislu, sa višestrukim pozitivnim efektima vraća nazad. Posebno kada je riječ o sjeveru Crne Gore. To je jedan od razloga zašto smo kao generalni sponzor podržali Wild Beuty Art Festival na Žabljaku, radeći tako na realizaciji ovog cilja sa organizatorima festivala, istinskim umjetničkim entuzijastima, Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma, pokazavši da smo pouzdan partner pravim idejama i državi”, naveo je Mitrović.

On je kazao da su njihova očekivanja u potpunosti ispunjena. Ova manifestacija održana u impresivnom krajoliku Durmitora privukla je veliki broj turista, donijevši sadržaj koji nedostaje, kao i obećanje da najbolje za Durmitor, ali i cijeli sjever tek predstoji.

“Smatram da je WBA Festival najbolji primjer razvoja kulturnog turizma, onog koji je u saglasju sa onim što Crna Gora jeste, koji ima viziju, dostojanstvo, ljepotu i dar”, zaključio je Mitrović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS