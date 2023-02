U granske kolektivne ugovore uključiti i inflaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) i Savez sindikata (SSCG), skoro mjesec i po od početka primjene Opšteg kolektivnog ugovora (OKU), nijesu imali nijednu negativnu dojavu na njegovu primjenu, saopštili su generalni sekretari tih sindikalnih organizacija Srđa Keković i Duško Zarubica.

Oni su, gostujući u emisiji Link na Radiju Crne Gore, kazali da je rano komentarisati primjenu OKU, jer još nijesu isplaćene sve januarske zarade. Oni su i apelovali na Vladu da granskim kolektivnim ugovorima bude obračunata i stopa inflacije, prenosi portal RTCG.

Keković je kazao da će zarade zapslenih u kioscima najbolje pokazati koliko je za određene kategorije zaposlenih OKU donio benefita. Keković je naveo da je do sada, za one koji rade nedjeljom po starom OKU, KV-trgovac imao dnevnicu oko šest EUR, dok je ona sada blizu 13 EUR.

On je dodao da OKU najveće benefite donosi zaposlenima čije su zarade do sada bile ispod minimalne, a njih je oko 60 hiljada.

Keković i Zarubica su pozvali zaposlene da prate situaciju i da im se, ako bude potrebe, obrate i prijave nepravilnosti.

“Imam utisak da zaposleni sve više vjeruju sindikatima, a to pokazuje i rast članova. Pozivam poslodavce da poštuju prava zaposlenih, jer dolazi do toga da radna snaga u najboljim godinama odlazi iz države”, saopštio je Zarubica.

Socijalni partneri potpisali su OKU krajem decembra i on je na snazi od 1. januara.

Predstavnici sindikata su kazali da je njegovu primjenu za skoro mjesec i po rano analizirati. Oni smatraju da bi prvi benefiti koje bi zaposleni trebalo da dobiju kroz OKU trebalo da se osjete kroz januarsku platu, koju mnogi još nijesu dobili.

“To je ogroman pomak. Jako je bitno da imamo OKU u Crnoj Gori, jer je kultura našeg socijalnog dijaloga na bipartitnom nivou niska. Desetine hiljada naših kolega i koleginica nijesu sindikalno organizovani i pokriveni kolektivnim ugovorima kod poslodavaca i na nivou grane i direktno zavise od OKU”, rekao je Keković.

Kao najveću vrijednost OKU Keković i Zarubica navode to što je zadržao sva prava koja su zaposleni imali više od deceniju i dodao neka nova.

“Ono što je najbitnije je da se sva povećanja, za prekovremeni, noćni i rad na državne i vjerske praznike obračunavaju preko minimalne zarade”, kazali su Keković i Zarubica.

Sindikalci navode da je formiran Odbor za praćenje OKU i da je za ovako kratko vrijeme došao značajan broj pitanja za tumačenje koja se uglavnom odnose na pitanja kome pripada uvećana dnevnica nedjeljom.

“Sa predstavnicima poslodavaca smo se složili da pripada svima onima koji ne rade u turnusu. Na tu temu je za sjutra zakazano predsjedništvo Socijalnog savjeta”, kazali su Keković i Zarubica.

Sindikalci smatraju i da se mora uraditi novi Zakon o zaradama u javnom sektoru.

