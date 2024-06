U fokusu tehnološki sektor

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u četvrtak S&P 500 indeks dostigao nove rekorde, kao i Nasdaq, najviše zahvaljujući daljem rastu cijena dionica tehnološkog sektora.

Dow Jones indeks oslabio je 0,17 odsto na 38.647 bodova, dok je S&P 500 ojačao 0,23 odsto na 5.433 poena, a Nasdaq 0,34 odsto na 17.667 bodova.

Nakon četiri dana rasta, S&P 500 i Nasdaq dostigli su nove rekorde, prenosi Hrportfolio.

Pritom su najviše porasle cijene dionica proizvođača čipova i tehnoloških kompanija, u prosjeku oko 1,5 odsto.

Najveća pojedinačna dobitnica bila je dionica Broadcoma, koja je poskupila više od 12 odsto, nakon što je taj proizvođač čipova podigao prognoze svojih prihoda, a znatno je porasla i cijena dionice Nvdije, 3,5 odsto.

Nešto veći cjenovni skok imala je i dionica Tesle, 2,9 odsto, nakon što su dioničari te kompanije odobrili Elonu Musku kompenzacioni paket od 56 milijardi USD.

“I dalje je to uglavnom priča o tehnološkim dionicama, jer kada gledate šire tržište, ne vidite učestvovanje koje biste željeli vidjeti na zdravijem tržištu”, rekao je analitičar u firmi Murphy & Sylvest, Paul Nolte.

U međuvremenu, najnoviji podatak o rastu broja Amerikanaca koji su prošle sedmice zatražili naknadu zbog nezaposlenosti, te neočekivani pad proizvođačkih cijena u maju, podržali su nade investitora da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), ipak mogla smanjiti kamatne stope u ovoj godini više nego što se procjenjuje.

Fed je u srijedu objavio procjene prema kojima bi do kraja godine kamatne stope smanjio samo jednom, jer je inflacija i dalje znatno viša od zacrtane granice od dva odsto.

A na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,63 odsto na 8.163 boda, dok je frankfurtski DAX potonuo 1,96 odsto na 18.265 poena, a pariski CAC 1,99 odsto na 7.708 bodova.

