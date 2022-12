U drugu fazu rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica 29,4 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Elektroprivrede (EPCG) i preduzeća Voith Hydro potpisali su danas Ugovor o realizaciji druge faze projekta rekonstrukcije i modernizacije Hidroelektrane (HE) Perućica, vrijedan 29,4 miliona EUR.

Ugovor su potpisali izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin i član Odbora direktora i regionalni predstavnik kompanije Voith Hydro, Reinhold Schneider i Predrag Krunić.

“Ugovorom je predviđena rekonstrukcija i modernizacija hidromašinske i elektro opreme na agregatima A5, A6 i A7. Time će se omogućiti optimalno upravljanje elektranom i vodnim potencijalom u realnom vremenu, kao i planiranje i optimizacija rada Elektrane”, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da je osnovni cilj da se produži pogonski vijek i obezbijedi visoka pogonska spremnost agregata i objekata tog hidroenergetskog sistema, unaprijedi zaštita životne sredine, smanji rizik od havarija, te optimizuju troškovi eksploatacije i održavanja.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, kazao je da je cilj EPCG da, kroz nove investicije, stvara nove vrijednosti i osavremenjuje energetski sektor.

„HE Perućica je naše najstarije postrojenje, a nakon rekonstrukcije i modernizacije će, praktično, biti najmlađe. Nastavićemo da djelujemo u pravcu razvijanja poslovne filozofije koja, pored ulaganja u postojeće, podrazumijeva i izgradnju novih proizvodnih objekata, po principu „proizvodi tamo gdje trošiš“. Kao što vam je poznato – naš moto glasi „EPCG radi!“ Na tom fonu je i naše nastojanje da se, kroz investiranje, osavremenjuje energetski sektor“, rekao je Đukanović.

Rovčanin je potencirao značaj ovog projekta u svjetlu energetske tranzicije u okviru koje su izgradnja novih i rekonstrukcija i modernizacija postojećih objekata jedan od ključnih faktora.

„EPCG je otpočela novi investicioni ciklus koji predviđa diversifikaciju proizvodnje električne energije, uz kontinuirano povećanje učešća OIE. U narednoj godini očekujemo i potpisivanje novog aranžmana sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW) za ugradnju osmog agregata u HE Perućica snage 58,5 megavata (MW) i ukupne vrijednosti do 30 miliona EUR, čime ćemo bez bilo kakvih dodatnih zahvata na životnoj sredini doći do povećanja instalisane snage i ukupne proizvodnje elektrane“, kazao je Rovčanin.

Schneider je rekao da HE Perućica modernizacijom dobija mogućnost da, bez teškoća, razvija svoju proizvodnju u narednim decenijama.

“Prve isporuke u ovaj region bile su prije nekoliko decenija i veoma smo ponosni na činjenicu da tako dugo sarađujemo za zemljama iz ovog regiona, gdje Crnoj Gori zaista pripada posebno mjesto. Ova rekonstrukcija i modernizacija predstavlja učvršćivanje partnerstva i savršeno korenspondira sa poslovnom filozofijom koju razvijamo od osnivanja“, naveo je Schneider.

Projekat se realizuje u saradnji sa KfW, a investicija je vrijedna 29,43 miliona EUR.

Šef KfW-a u Podgorici, Željko Uljarević, istakao je da ta finansijska institucija nastavlja uspješnu saradnju sa EPCG.

„Veoma smo zadovoljni činjenicom da se, ovim projektom, nastavlja partnerstvo sa EPCG, uspostavljeno sada već davne 2000. godine. Dosadašnja kooperacija je bilo vrlo uspješna i nema razloga da se tako ne nastavi, tim prije što, uključujući ugovor za agregat A8, čije potpisivanje očekujemo u narednoj godini, vrijednost svih modela saradnje prelazi 100 miliona EUR”, rekao je Uljarević.

On je kazao da se time potvrđuje ne samo raspoloženje njihovih strana da zajedno djeluju, na obostrano zadovoljstvo, nego i spremnost Njemačke da prepozna značaj razvoja energetike u Crnoj Gori.

Ceremoniji potpisivanja ugovora prisustvovali su i ambasadori Njemačke Peter Felten i Austrije Karl Miler sa saradnicima, čime se posebno potvrđuje značaj ovog projekta, tim prije što navedene države pružaju kontinuiranu podršku modernizaciji i razvoju energetskog sektora u našoj zemlji.

Radovi u sklopu rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica podijeljeni su na 18 grupa i izvodiće se u periodu od naredne do 2027. godine.

