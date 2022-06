U Budvi preko 22 hiljade turista

Budva, (MINA-BUSINESS) – Na budvanskoj rivijeri trenutno boravi preko 22 hiljade gostiju, saopšteno je iz Turističke organizacije Budve (TOB).

“Oko 10,5 hiljada gostiju boravi u hotelima, preko 11 hiljada gostiju u privatnom smještaju i nekoliko stotina u kampovima i hostelima”, navodi se u saopštenju.

Kada je u pitanju struktura gostiju u hotelima, najbrojniji gosti su iz Srbije, Njemačke, Izraela, Bosne i Hercegovine, Francuske, Velike Britanije, Poljske, Kazahstana, Turske i Albanije.

“Kada je u pitanju privatni smještaj, najbrojniji strani gosti su iz Rusije, Ukrajine, Srbije, Bosne i Hercegovine, Poljske, Bjelorusije, Njemačke, Turske i Kazahstana”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS