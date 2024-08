U Budvi oko 40 hiljada prijavljenih gostiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Budvi trenutno boravi oko 40 hiljada turista, što je četiri odsto manje u poređenju sa istim prošlogodišnjim periodom, saopšteno je iz Turističke organizacije (TO) Budva.

Predstavnica TO Budva, Ljubica Pribilović, kazala je da, prema posljednjem presjeku 21 hiljada gostiju boravi u privatnom smještaju, dok je u hotelskom smještaju 17 hiljada turista.

“Međutim, iz nedjelje u nedjelju se to stanje mijenja tako da taj procenat varira između istog u odnosu na prošlu godinu ili par procenata manje”, navela je Pribilović agenciji Mediabiro.

Kako je kazala, prema podacima Monstata u periodu od januara do juna ove godine u Budvi je boravilo dva odsto više turista kada su posrijedi dolasci, dok je noćenja bilo oko sedam odsto više.

“Prema podacima MUP-a, koji se baziraju na sistemu RB90, Budvu je u prethodnih sedam mjeseci posjetilo oko pola miliona gostiju iz raznih zemalja svijeta, koji su ostvarili oko četiri miliona noćenja”, rekla je Pribilović.

Govoreći o strukturi gostiju, Pribilović je kazala da je ona slična kao i prethodnih nedjelja i mjeseci, te da najveći broj gostiju u Budvu dolazi iz regiona odnosno Srbije i Bosne i Hercegovine.

“Tu su turisti iz Zapadne Evrope, Francuska, Njemačka i Velika Britanija. Zatim turisti iz Rusije, Ukrajine, Turske i Izraela. U hotelskom smještaju dominiraju turisti iz Poljske dok su u privatnom brojni turisti iz Makedonije”, kazala je Pribilović.

Ona je istakla da je ovogodišnja ljetnja sezona veoma slična prošlogodišnjoj te da je i naplata boravišnih taksi za period od početka januara do sredine avgusta mjeseca na nivou prošlogodišnje.

Turistička organizacija Budva, vođena pozitivnim iskustvom sa konceptom Budvanske kartice pokrenula je i koncept Turističke kartice.

“Digitalna Turistička kartica je dostupna za preuzimanje preko aplikacije Budva tourist svim gostima i mogu je preuzeti putem App ili Play store-a, u zavisnosti od uređaja koji koriste. U gotovo 30 objekata na budvanskoj rivijeri, čiji se spisak nalazi na samoj aplikaciji, gosti mogu ostvarivati brojne popuste i povoljnosti. U toku je i kampanja Aks me kroz koju 80 informatora turističko – informativnih Biroa šeta gradom i na pet jezika daju sve potrebne informacije našim turistima”, rekla je Pribilović.

Veliki broj manifestacija koje organizuje TO Budva doprinose boljoj turističkoj ponudi prijestonice crnogorskog turizma. Tako su i ove godine realizovani brojni muzički i kulturni događaji u cilju kreiranja što bolje i raznovrsnije ponude grada. Svi oni koji su Budvu posjetili u junu mjesecu uživali su u bogatom programu Jadranskog festivala igre. Zatim se u Budvi na spektakularan način slavio i Dan državnosti uz bogat muzički program.

“Jedno od najljepših mjesta na crnogorskoj obali biće i ove godine domaćin tradicionalne manifestacije Petrovačka noć koja će se održati 31. avgusta. Na Fešti od ribe, vina i piva spremaće se oko 500 kilograma ribe koji će pripremiti ribari iz KSR Širuni. Za degustaciju vina pobrinuli su se Plantaže, a za ljubitelje piva pripremili smo oko 500 litara Nikšićkog piva. Očekujemo oko hiljadu posjetilaca kao i prethodnih godina, program će početi u 16 sati sportskim igrama”, navela je Pribilović.

Ona je rekla da defile Gradske muzike Budva koji se nastavlja njihovim koncertom na platou ispred Crvene komune počeće u 19 sati, a primorske melodije biće sjajan uvod za nastup klape Castel Nuovo na istom mjestu od 20 sati. A od 21 sat na velikoj bini ispred hotela Palas nastupiće pop rok grupa The Grupa, a od 22 sata i 30 minuta goste će zabavljati Petar Grašo.

U hotelima najveće crnogorske hotelske grupacije Budvanska rivijera zadovoljni su kako protiče ova turistička sezona, te ističu da su čak premašili planove koje su pravili krajem prošle godine.

Direktorica marketinga i PR HG Budvanska rivijera, Jelena Kaluđerović, rekla je da ono što ih očekuje u narednom periodu je takođe vrlo optimistično, jer imaju dobre najave i za postsezonu.

“Negdje je naša procjena da će svi hoteli biti otvoreni do sredine novembra mjeseca što je jako dobra vijest ne samo za našu hotelsku grupu, već i za cijeli grad,” navela je Kaluđerović.

Kada je u pitanju struktura gostiju ove godine je u hotelima HG Budvanska rivijera primjetan porast gostiju iz Zapadne Evrope – Velike Britanije i Francuske, ali i Njemačke, Belgije, Holandije, Danske, zemalja Baltika. Prisutni su i gosti sa dalekih tržišta poput Kine, Turske, Izraela i Egipta.

“U ovom periodu visoke sezone najveći smo broj gostiju imali iz regiona, prije svega Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i ostalih Balkanskih zemalja. Trenutno, baš na današnji dan, se traži soba više, naši kapaciteti su stoprocentno popunjeni. S obzirom na to da se bliži početak školske godine očekujemo da ćemo krajem avgusta imati slobodnih kapaciteta,” navela je Kaluđerović.

Dobrim najavama za postsezonu doprinosi činjenica da su hoteli HG Budvanska rivijera prepoznati i po MICE i kongresnom turizmu koji su aktivni i van glavne turističke sezone. Osim toga, za naredni period su pripremljene i raznovrsne kulturne i zabavne manifestacije.

“Od 27. do 30. avgusta u našoj Gradskoj kafani Palas Lux biće održan Petrovac Jazz festival koji svake godine okuplja jednu finu grupu ljubitelja jazz muzike i te vrste umjetnosti. Ono što nas očekuje ovdje u Budvi jeste Budva Art festival koji se po prvi put ove godine u parku Slovenske plaže održava od 3. do 5. septembra, a već 7. i 8. na bazenu Rondo tradicionalno će biti održan Reggae muzički festival”, najavila je Kaluđerović.

