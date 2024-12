U Beranama dodijeljene nagrade najboljim seoskim domaćinstvima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo turizma dodijelilo je nagrade najboljima u seoskom turizmu u ovoj godini, na manifestaciji “Ruralno, održivo, domaćinski” koja je održana u Beranama.

Ministarka turizma Simonida Kordić poručila je da svako seosko domaćinstvo koje se odluči da otvori vrata posjetiocima, doprinosi razvoju turistički bogatije i održivije Crne Gore.

Kako je navela, cilj je da seoski turizam postane motor lokalnog razvoja, otvarajući nova radna mjesta, posebno za mlade, i pružajući priliku za održivu budućnost sela.

“Posebno raduje činjenica da broj registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori iz godine u godinu značajno raste pa je samo u ovoj godini registrovano još 78, čime smo se popeli na broj od 327“, rekla je Kordić, prenosi Mediabiro.

Ona je navela da to govori o energiji i upornosti ljudi koji vjeruju u potencijal sela i njegov značaj za lokalnu zajednicu i ekonomiju.

„Svaka kuća, svaki proizvod i svaka priča s našeg sela nosi vrijednost koja privlači turiste iz cijelog svijeta”, istakla je Kordić.

Kordić je dobitnicima uručila nagrade u četiri kategorije.

U kategoriji najbolje seosko domaćinstvo prvu nagradu osvojilo je seosko domaćinstvo “Farma magaraca Martinići” iz Danilovgrada Danilovgrad – dvije hiljade EUR, seosko domaćinstvo „Pipović“ sa Žabljaka osvojilo je drugo mjesto i 1,5 hiljada EUR, dok je trećo mjesto i hiljadu EUR dobilo seosko domaćinstvo “Đuđ” iz Petnjice.

Seosko domaćinstvo „Medna dolina“ iz Berana osvojila je prvu nagradu i dvije hiljade EUR u kategoriji “Najbolje seosko domaćinstvo na katunu”.

U toj kategoriji drugo mjesto i nagradu od 1,5 hiljada EUR dobilo je domaćinstvo “Samelova koliba” iz Plava, dok je treće mjesto i hiljadu EUR dobilo seosko domaćinstvo “Kolijevka” iz Berana.

U kategoriji „Najbolja seoska domaćica” prvu mjesto i nagradu od 1,5 hiljada EUR dobila je Ivona Miranović – seosko domaćinstvo “Ivonina kužina” iz Zete.

U toj kategoriji drugo mjesto i nagradu od hiljadu EUR dobila je Milena Merdović iz seoskog domaćinstva „Malo selo” iz Berana, dok je treće mjesto i 500 EUR zaslužila Darka Radović iz seoskog domaćinstva “Radović” iz Mojkovca.

Dimitrije Dulović iz seoskog domaćinstva „Eko imanje pod Bjelasicom” iz Bijelog Polja osvojio je prvo mjesto i 1,5 hiljada EUR u kategoriji „Najbolji mladi seoski domaćin”/„Najbolja mlada seoska domaćica”.

Drugo mjesto u toj kategoriji i nagradu od hiljadu EUR dobio je Milivoje Obradović iz seoskog domaćinstva “Forest Fruits – šumski plodovi” iz Berana, dok je treće mjesto i 500 EUR dobio Nikola Šćepanović iz seoskog domaćinstva „Bukovica village”, iz Šavnika.

